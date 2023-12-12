Московский арбитражный суд встал на сторону подрядчика школы в «Ясной поляне»

Posted 12 декабря 2023, 08:55
Published 12 декабря 2023, 08:55
Modified 12 декабря 2023, 08:57
Updated 12 декабря 2023, 08:57
Арбитражный суд Москвы встал на сторону компании «Капитал развитие» и отказал в иске «Омскоблстройзаказчик». Напомним, что иск в суд компания подала после отказа ФАС вносить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Федеральная антимонопольная служба объяснила это тем, что строительная компания принимала все необходимые меры для избежания отставания от графика.
Так, 5 декабря 2023 года суд отказал госзаказчику в удовлетворении заявления. Главная претензия «Омскоблстройзаказчика» к подрядчику заключается в срыве сроков строительства. Однако компания «Капитал развитие» уверена, что отклонение произошло из-за изначально некачественного, недоработанного проекта школы.
Например, при изучении проекта, у подрядчика возникли вопросы по поводу технических условий подключения объекта к инженерным сетям, которые были проигнорированы госзаказчиком. Кроме того, определение точек подключения к сетям он проигнорировал и после, что повлекло отклонение от графика.
«13 декабря состоится заседание Арбитражного суда Омской области, на котором будет рассматриваться наш иск о незаконном расторжении контракта и о признании расторжения недействительным. Решение ФАС и Арбитражного суда Москвы подтверждает, что правда на нашей стороне и что к Заказчику есть вопросы. Мы рассчитывали на взаимодействие и открытый диалог, однако не ожидали, что заказчик свои собственные недоработки будет предъявлять нам в вину», — сообщила Наталья Черепанова, гендиректор компании «Капитал Развитие».
Отметим, что стоимость строительства школы составляет 1.1 млрд рублей, средства выделены из федерального бюджета с частичным региональным софинансированием.