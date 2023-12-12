gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря 2023, 08:55

Published 12 декабря 2023, 08:55

Modified 12 декабря 2023, 08:57

Updated 12 декабря 2023, 08:57

Подрядчика школы в «Ясной поляне» поддержал московский арбитражный суд

Московский арбитражный суд встал на сторону подрядчика школы в «Ясной поляне»

12 декабря 2023, 08:55
Фото: 1MI.

Подрядчика школы в «Ясной поляне» поддержал московский арбитражный суд

Суд установил, что строительство объекта действительно было приостановлено по независящим от подрядчика причинам.

Арбитражный суд Москвы встал на сторону компании «Капитал развитие» и отказал в иске «Омскоблстройзаказчик». Напомним, что иск в суд компания подала после отказа ФАС вносить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Федеральная антимонопольная служба объяснила это тем, что строительная компания принимала все необходимые меры для избежания отставания от графика.

Так, 5 декабря 2023 года суд отказал госзаказчику в удовлетворении заявления. Главная претензия «Омскоблстройзаказчика» к подрядчику заключается в срыве сроков строительства. Однако компания «Капитал развитие» уверена, что отклонение произошло из-за изначально некачественного, недоработанного проекта школы.

Например, при изучении проекта, у подрядчика возникли вопросы по поводу технических условий подключения объекта к инженерным сетям, которые были проигнорированы госзаказчиком. Кроме того, определение точек подключения к сетям он проигнорировал и после, что повлекло отклонение от графика.

«13 декабря состоится заседание Арбитражного суда Омской области, на котором будет рассматриваться наш иск о незаконном расторжении контракта и о признании расторжения недействительным. Решение ФАС и Арбитражного суда Москвы подтверждает, что правда на нашей стороне и что к Заказчику есть вопросы. Мы рассчитывали на взаимодействие и открытый диалог, однако не ожидали, что заказчик свои собственные недоработки будет предъявлять нам в вину», — сообщила Наталья Черепанова, гендиректор компании «Капитал Развитие».

Отметим, что стоимость строительства школы составляет 1.1 млрд рублей, средства выделены из федерального бюджета с частичным региональным софинансированием.

Сроки сдачи в эксплуатацию школы в «Ясной Поляне» сдвинулись на год
Узнать подробнее
Экс-подрядчик школы в «Ясной поляне» под Омском хочет вернуться на объект через суд
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Стройка#Омск#Омская область#Строительство#Новости#Строители#Строительство школы#Стройплощадка#Строитель#Омскоблстройзаказчик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика