Мошенники выдали себя за сотрудников ПФР и обманули пенсионерок на 2,4 млн рублей

Две пенсионерки из Москвы стали жертвами мошенников, выдающих себя за сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР), и потеряли в общей сложности 2,4 миллиона рублей.