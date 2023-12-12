Мошенники выдали себя за сотрудников ПФР и обманули пенсионерок на 2,4 млн рублей

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Преступники осуществляли свой обман, представляясь работниками ПФР и звоня пожилым женщинам, пишет RT.
По информации пресс-службы прокуратуры Москвы, мошенники затем являлись в квартиры пострадавших, откуда забирали деньги. В первом случае сумма составила 1,4 миллиона рублей, а во втором — 1 миллион рублей.
В прокуратуре отметили, что ведется работа по выявлению и установлению личности преступников, ответственных за эти преступления.