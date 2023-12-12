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Published Сегодня, 11:02

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Мошенники выдали себя за сотрудников ПФР и обманули пенсионерок на 2,4 млн рублей

12 декабря 2023, 11:02
Две пенсионерки из Москвы стали жертвами мошенников, выдающих себя за сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР), и потеряли в общей сложности 2,4 миллиона рублей.

Преступники осуществляли свой обман, представляясь работниками ПФР и звоня пожилым женщинам, пишет RT.

По информации пресс-службы прокуратуры Москвы, мошенники затем являлись в квартиры пострадавших, откуда забирали деньги. В первом случае сумма составила 1,4 миллиона рублей, а во втором — 1 миллион рублей.

В прокуратуре отметили, что ведется работа по выявлению и установлению личности преступников, ответственных за эти преступления.

#Пенсионеры#Деньги#Мошенники
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