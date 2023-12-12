Конституция РФ, принятая 30 лет назад, по мнению правоведа Артемия Рожнова, в целом успешно справляется со своей задачей и не нуждается в замене, хотя может подвергаться точечным изменениям, чтобы стать более совершенной и адекватной политической ситуации.

Сегодня отмечается 30-летие Конституции РФ. В последнее время в обществе возникает вопрос о необходимости изменения этого основного закона страны. Однако по мнению профессора Артемия Рожнова, нет необходимости заменять Конституцию, принятую в 1993 году, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». По его словам, наша текущая Конституция успешно выполняет свои функции и является юридическим основанием для современного российского государства. Он также отмечает, что фактическая Конституция, которая отражает реальное положение дел, эффективно заменяет исходный документ, недостатки которого исправляются со временем. Опыт последних 30 лет показывает, что национальные правовые традиции народа сильнее любых навязанных законов. Хотя Рожнов признает, что основной закон может подвергаться изменениям, он считает, что вопрос о принятии новой Конституции неактуален в настоящее время.