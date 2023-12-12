Как застраховаться перед путешествием с выгодой до 42%

В полис путешественников можно дополнительно добавить страхование гражданской ответственности, а также расширить покрытие, выбрав опцию «несчастный случай». Это востребовано туристами, которые занимаются спортом или активным отдыхом. На горнолыжном склоне можно случайно столкнуться с другим лыжником или сноубордистом и не только повредить его оборудование, но и получить травмы. В таком случае компенсацию за испорченную вещь выплатит страховщик, а ассистанская компания организует экстренную помощь при несчастном случае. Полис также покроет эвакуацию, если туристы заблудятся в горах.