Как сделать лечение с помощью ингалятора более эффективным, рассказала терапевт

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
По словам врача, ингалятор применяется, когда заболевание находится в острой стадии. Она отметила, что использование антисептиков или противовоспалительных средств в ингаляторе может значительно увеличить его пользу для организма, пишет Pravda.Ru.
Однако Мария предупредила о возможных аллергических реакциях при добавлении масел в ингалятор.
Также она отметила, что использование «бабушкиного метода» — подышать над горячей картошкой — является безопасным, но в настоящее время есть более эффективные методы лечения простуды и ОРВИ.
Мария подчеркнула, что некоторые симптомы этих заболеваний требуют обращения к врачу, так как они могут привести к осложнениям и хроническим формам. Поэтому самолечение не рекомендуется, и важно посоветоваться с врачом.