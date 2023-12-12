Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Как сделать лечение с помощью ингалятора более эффективным, рассказала терапевт

12 декабря 2023, 07:34
Врач-терапевт Мария Беляева рассказала о том, как можно повысить эффективность лечения ОРВИ и простуды с помощью ингалятора.

По словам врача, ингалятор применяется, когда заболевание находится в острой стадии. Она отметила, что использование антисептиков или противовоспалительных средств в ингаляторе может значительно увеличить его пользу для организма, пишет Pravda.Ru.

Однако Мария предупредила о возможных аллергических реакциях при добавлении масел в ингалятор.

Также она отметила, что использование «бабушкиного метода» — подышать над горячей картошкой — является безопасным, но в настоящее время есть более эффективные методы лечения простуды и ОРВИ.

Мария подчеркнула, что некоторые симптомы этих заболеваний требуют обращения к врачу, так как они могут привести к осложнениям и хроническим формам. Поэтому самолечение не рекомендуется, и важно посоветоваться с врачом.

Подпишитесь
Ледяной ад дошел до Нефтяников. На омской ТЭЦ-3 в 30-градусный мороз сломался котел
Сегодня, 04:32
Первая степень опасности. В Омске объявили режим «черного неба»
Сегодня, 02:23
Ждать следующей зимы. В Омске ищут компанию для ремонта трех ТЭЦ
Сегодня, 05:28
Омская прокуратура выехала на ТЭЦ-3, где вчера сломался котел
Сегодня, 06:28
«Страшное время позади»: что думают омские политики о сериале «Слово пацана»
Сегодня, 04:00
В Омской области с начала аномальных холодов обморожения получили три десятка человек
Сегодня, 05:13