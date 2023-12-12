Как фейк-клиники зарабатывают на наркозависимых: рассказываем и показываем

«На первые строчки поисковиков попадает реклама непонятных организаций, которые продают медицинские услуги по выводу из запоя непонятным медорганизациям. На таких одностраничных сайтах, как правило, нет соответствующих лицензий или они берут и размещают лицензии других организаций. Кроме того, там зачастую указывают не фактические адреса, где будут оказывать медпомощь. Например, лицензия, выложенная на сайте, получена на адрес в каком-то другом городе области, а по факту услуги оказывают в Екатеринбурге», — рассказал главный нарколог УрФО Антон Поддубный.