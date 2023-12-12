Как фейк-клиники зарабатывают на наркозависимых: рассказываем и показываем

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Считается, что такая схема уже давно стала популярной и позволяет получать посредникам часть стоимости оказанных медицинских услуг. Все просто: создается страница, внешне похожая на сайт наркологической клиники, затем заявки от желающих выйти из запоя или избавиться от наркомании перепродают третьим лицам.
На фоне захлестнувшей Россию эпидемии мефедрона, новых волн «солевой» наркомании и отравлений метадоном, в интернете все чаще появляются новые сайты, которые предлагают эффективно вылечить от любой зависимости. Часть из них — реальные медицинские центры, но есть и агрегаторы-пустышки, которые гарантируют «квалифицированную» помощь в лечении или выведении из запоя.
Есть предположение, что фирмы-посредники собирают контакты человека, оставившего заявку на лечение, а потом перепродают их третьим лицам — частникам, небольшим компаниям без лицензии и им подобным. Главная проблема заключается в том, что вместо квалифицированного врача на вызов может приехать «специалист» без нужного образования, лекарств и оборудования.
«На первые строчки поисковиков попадает реклама непонятных организаций, которые продают медицинские услуги по выводу из запоя непонятным медорганизациям. На таких одностраничных сайтах, как правило, нет соответствующих лицензий или они берут и размещают лицензии других организаций. Кроме того, там зачастую указывают не фактические адреса, где будут оказывать медпомощь. Например, лицензия, выложенная на сайте, получена на адрес в каком-то другом городе области, а по факту услуги оказывают в Екатеринбурге», — рассказал главный нарколог УрФО Антон Поддубный.
Сайты-клоны одними из первых выдают поисковики «Яндекс» и Google. В «Яндексе» их можно найти на верхних или с пометкой о рекламе.
Мы проверили множество сайтов медицинских учреждений, которые имеют признаки фейковых. Их отличает неразборчивая лицензия или лицензия, информация о которой не соответствует действительности, «псевдоврачи», чьи фотографии взяты из интернета, несоответствие указанного адреса и многое другое.
Так, например, психиатр-нарколог Софья Булгакова работает в Центре лечения алкоголизма в Омске, а еще в Челябинске ООО («Аркада») и в Москве — в частной клинике Екатерины Шуровой. Возможно, так оно и есть, однако оказывать услуги сразу в трех городах довольно затруднительно. Еще один специалист омского медучреждения Андрей Черепанов также работает в Москве.
Следующий возможный вариант «развода» клиника «Трезвый путь», в разделе «Контакты» которой указан адрес центра — Омск, ул. Лизы Чайкиной, 6. При проверке информации выявлено, что в здании нет ни одной организации.
А еще, как показывает интернет, — главный врач этого учреждения Вениамин Мясников оказывает помощь пациентам в Калининграде, а психиатр-нарколог Егор Авдошкин представляет ту же клинику в Нижнем Тагиле.
Информация об организационно-правовой форме, номерах ИНН, ОГРН клиники «Трезвый путь» не читаема. При нажатии на картинку ситуация не меняется.
1. Проверьте фотографии сотрудников клиники, например, через поиск картинок в Google. Некоторые посредники берут просто стоковые фотографии. Некоторые — реальных врачей. Если специалист есть на нескольких сайтах под разными должностями и фамилиями, это должно насторожить.
2. Проверьте лицензию. На сайте должен быть хорошо читаемый документ (не такой как в примере клиники «Трезвый путь»), в нем указаны виды деятельности, которыми данная организация может заниматься. Помощь должны оказывать по адресу, прописанному в лицензии.
3. Проверьте информацию по ИНН на сайте налоговой службы. Если сведения достоверные, то вы получите выписку, в которой есть дата регистрации, юридический адрес и лицензии, выданные организации. Так, омская наркологическая клиника «„Похмельная служба“ зарегистрирована в Краснодаре, поэтому сайт ФНС его не выдает таким способом.
4. Сравните указанный на сайте адрес с адресами в поисковиках или сервисах, например, 2ГИС. Если это жилой дом, где нет офисов, или такую компанию невозможно найти по указанным реквизитам, скорее всего, это посредник.
На сайте омской наркологической клиники «Премиум Наркология» указано ее местоположение по улице Булатова, 105, однако центр здесь отсутствует. По данному адресу находится Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области.
Член общественного совета Министерства социальной политики России Антон Соколов обращался с вопросами о проверке сайтов до выдачи их в поиск и в «Яндекс», и в надзорные органы. Письма поступили в прокуратуры Екатеринбурга, Челябинска, Кемерово, Сургута, Новосибирска и других городов с просьбой проверить страницы и признать информацию, размещенную на них, запрещенной информацией. Однако ответа на запросы пока не поступило.
Защитой от недостоверной информации занимаются Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Роскомнадзор, Генеральная прокуратура и др. Однако практически заблокировать ресурсы якобы существующих клиник, которые размещают информацию о предоставлении помощи в борьбе с наркоманией и алкоголизмом, но не имеют соответствующей лицензии, тяжело.
«Главная сложность в том, что пока один сайт блокируется, можно быстро сделать другой. Поэтому вопрос больше в плоскости привлечения к ответственности конкретных людей. С жалобами на недостоверную информацию лучше обращаться в ФАС, Роскомнадзор и прокуратуру», — рассказал управляющий юридической фирмы «РДР-Конс» Александр Никулин.
Так, в «Яндекс» отправлен запрос с просьбой прокомментировать:
Как сообщает 66.RU, поисковая выдача формируется алгоритмами, которые автоматически индексируют всю найденную в интернете информацию и показывают наиболее релевантные ссылки пользователю.
«Алгоритмы ранжирования учитывают множество факторов, в том числе сигналы о недобросовестных действиях по отношению к пользователям (к ним, в том числе, относятся жалобы на ресурс, поведение пользователей на сайте и другое). Такие сайты автоматически деприоритизируются алгоритмами поисковой системы. При этом „Яндекс“ не отвечает за контент, размещенный по ссылкам, и не может определять его достоверность и правовой статус», — уточнили в компании.
В «Яндексе» добавили, что согласно законодательству, из выдачи удаляются только те сайты, которые были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов — поиск автоматически синхронизируется с ним.