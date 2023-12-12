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Исследование: Выставка «Россия» вызвала чувство гордости у 97% посетителей

Исследование: Выставка «Россия» вызвала чувство гордости у 97% посетителей

12 декабря 2023, 17:10
Фото: 1MI
Директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев сообщил, что 97% посетителей выставки-форума «Россия» испытали гордость за страну, а 90% получили новые знания.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил свою студию на площадке выставки, где политологи, социологи и аналитики говорят на интересующие их темы. Как рассказал Груздев, три недели студенты ВШЭ занимались опросом посетителей выставки. Он отметил, что количество отказавшихся пройти анкетирование было очень незначительным, передает ria.ru.

О том, что выставка «Россия» вызвала у посетителей патриотическое чувство, говорил и директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По его словам, говоря о выставке, люди часто вспоминали слова о патриотизме, единстве и сплоченности.

Отмечается, что большинство респондентов (65%) были женщины. Как сказал Груздев, более 50% сказали, что реальные впечатления от мероприятия превзошли ожидания, причем женщины чаще давали такой ответ.

Также у посетителей спрашивали о будущем российской молодежи. Как оказалось, 93% человек считают, что у молодых людей в России есть возможности для раскрытия своего потенциала. Содержание выставки очень понравилось 85% респондентов, 87% высоко оценивают качество мероприятий выставки.

На презентации исследования присутствовал политолог Евгений Минченко. Он подчеркнул, что выставка-форум «Россия» переняла у ВДНХ традицию подведения итогов.

«Выставка дает людям возможность остановиться и посмотреть на самих себя немного с дистанции, со стороны. Люди видят, что и регионы, и промышленность достаточно крепко стоят на ногах. Второе, что они видят, — это гордость», — сказал он.

Совместное исследование ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР было проведено среди 1293 посетителей международной выставки-форума «Россия».

#Общество
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