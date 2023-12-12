Госдеп США: санкции нацелены на пресечение военного сотрудничества КНДР и РФ

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Американские власти намерены пресекать поставки военных товаров между двумя странами, пишет RT.
В заявлении отмечается, что Госдепартамент включает в санкционный список несколько судоходных компаний и связанных с ними судов, которые участвовали в передаче военного оборудования между Северной Кореей и Россией.
Ранее было сообщено, что страны Европейского союза не смогли достичь согласия по запрету на продажу России нефтяных танкеров, и в настоящее время обсуждается лишь необходимость уведомления о таких продажах.