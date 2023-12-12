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Госдеп США: санкции нацелены на пресечение военного сотрудничества КНДР и РФ

12 декабря 2023, 17:28
Государственный департамент США заявил, что введение санкций в отношении российских судоходных компаний направлено на прекращение военно-технического сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Американские власти намерены пресекать поставки военных товаров между двумя странами, пишет RT.

В заявлении отмечается, что Госдепартамент включает в санкционный список несколько судоходных компаний и связанных с ними судов, которые участвовали в передаче военного оборудования между Северной Кореей и Россией.

Ранее было сообщено, что страны Европейского союза не смогли достичь согласия по запрету на продажу России нефтяных танкеров, и в настоящее время обсуждается лишь необходимость уведомления о таких продажах.

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