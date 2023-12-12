Евросоюз планирует ввести тюремные сроки за нарушение антироссийских санкций

В частности, речь идет о предоставлении помощи лицам, подпадающим под санкции ЕС, в обход запрета на путешествия. Кроме того, предложено ввести наказание за торговлю товарами, находящимися под санкциями, и за совершение сделок с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры.