Евросоюз планирует ввести тюремные сроки за нарушение антироссийских санкций

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
По словам представителей в Брюсселе, новая директива обязывает страны Евросоюза классифицировать определенные действия, перечисленные в документе, как уголовные преступления, пишет RT.
В частности, речь идет о предоставлении помощи лицам, подпадающим под санкции ЕС, в обход запрета на путешествия. Кроме того, предложено ввести наказание за торговлю товарами, находящимися под санкциями, и за совершение сделок с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры.
В соответствии с новыми правилами, страны Евросоюза обязаны применять тюремные сроки для нарушителей санкций, начиная от одного года, с возможностью увеличения до пяти лет или более, если власти стран ЕС решат применить закон, предусматривающий более строгие наказания.