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Евросоюз планирует ввести тюремные сроки за нарушение антироссийских санкций

12 декабря 2023, 17:15
Власти Евросоюза выражают намерение ввести тюремные сроки продолжительностью пять лет и более за умышленное нарушение антироссийских санкций, а также предлагают штрафы для нарушителей санкционного режима, сообщает Евросовет в своем заявлении.

По словам представителей в Брюсселе, новая директива обязывает страны Евросоюза классифицировать определенные действия, перечисленные в документе, как уголовные преступления, пишет RT.

В частности, речь идет о предоставлении помощи лицам, подпадающим под санкции ЕС, в обход запрета на путешествия. Кроме того, предложено ввести наказание за торговлю товарами, находящимися под санкциями, и за совершение сделок с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры.

В соответствии с новыми правилами, страны Евросоюза обязаны применять тюремные сроки для нарушителей санкций, начиная от одного года, с возможностью увеличения до пяти лет или более, если власти стран ЕС решат применить закон, предусматривающий более строгие наказания.

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