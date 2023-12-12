Эксперт рассказал как увеличить выработку коллагена в организме

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух подчеркивает, что для поддержания оптимального уровня коллагена в организме необходимо не только употреблять продукты, богатые этим белком, но также обеспечивать правильное питание, включающее в себя необходимые аминокислоты, витамины и микроэлементы. Неконтролируемое употребление биодобавок, содержащих коллаген, может быть неэффективным, поскольку этот белок не всегда усваивается организмом в достаточном объеме через пищу.