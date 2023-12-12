Эксперт рассказал как увеличить выработку коллагена в организме

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Коллаген является неотъемлемой частью соединительной ткани, которая обеспечивает кожу упругостью и гладкостью. Суставы и связки также зависят от этого белка для поддержания своей прочности и эластичности. Более того, коллаген участвует в процессе свертывания крови, что делает его функциональность в организме невероятно важной.
Синтез коллагена в организме зависит от наличия определенных аминокислот, таких как пролин, глицин и гидроксипролин. Однако для эффективной синтеза этого белка также требуются витамины и микроэлементы, включая витамин С, цинк, медь и марганец.
К сожалению, с возрастом производство коллагена в организме снижается, что может привести к ухудшению состояния кожи, потере подвижности суставов и образованию морщин. Многие люди интересуются, можно ли увеличить синтез коллагена и какие продукты помогут в этом процессе.
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух подчеркивает, что для поддержания оптимального уровня коллагена в организме необходимо не только употреблять продукты, богатые этим белком, но также обеспечивать правильное питание, включающее в себя необходимые аминокислоты, витамины и микроэлементы. Неконтролируемое употребление биодобавок, содержащих коллаген, может быть неэффективным, поскольку этот белок не всегда усваивается организмом в достаточном объеме через пищу.