Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Экономист Катасонов: повышенный МРОТ по Москве — беззаконие

12 декабря 2023, 07:38
Экономист Валентин Катасонов назвал повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Москве «вредительским». Он считает, что это может привести к дроблению страны и созданию различий между регионами.

По его мнению, федеративное государство должно обеспечивать одинаковый статус и доходы для всех своих граждан. Катасонов считает, что индивидуальный МРОТ в Москве нарушает принципы правового государства, описанные в Конституции. Он подчеркивает, что такое безразличие к закону должно быть предметом внимания прокуратуры, которая отвечает за соблюдение Конституции, пишет Pravda.Ru.

Ранее было объявлено, что МРОТ в Москве в 2024 году будет составлять 29 389 рублей, что превышает федеральный показатель в 1,5 раза, пишет Pravda.Ru.

Подпишитесь
Ледяной ад дошел до Нефтяников. На омской ТЭЦ-3 в 30-градусный мороз сломался котел
Сегодня, 04:32
Первая степень опасности. В Омске объявили режим «черного неба»
Сегодня, 02:23
Ждать следующей зимы. В Омске ищут компанию для ремонта трех ТЭЦ
Сегодня, 05:28
Омская прокуратура выехала на ТЭЦ-3, где вчера сломался котел
Сегодня, 06:28
«Страшное время позади»: что думают омские политики о сериале «Слово пацана»
Сегодня, 04:00
В Омской области с начала аномальных холодов обморожения получили три десятка человек
Сегодня, 05:13