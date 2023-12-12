Экономист Катасонов: повышенный МРОТ по Москве — беззаконие

По его мнению, федеративное государство должно обеспечивать одинаковый статус и доходы для всех своих граждан. Катасонов считает, что индивидуальный МРОТ в Москве нарушает принципы правового государства, описанные в Конституции. Он подчеркивает, что такое безразличие к закону должно быть предметом внимания прокуратуры, которая отвечает за соблюдение Конституции, пишет Pravda.Ru.