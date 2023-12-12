Экономист Катасонов: повышенный МРОТ по Москве — беззаконие

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
По его мнению, федеративное государство должно обеспечивать одинаковый статус и доходы для всех своих граждан. Катасонов считает, что индивидуальный МРОТ в Москве нарушает принципы правового государства, описанные в Конституции. Он подчеркивает, что такое безразличие к закону должно быть предметом внимания прокуратуры, которая отвечает за соблюдение Конституции, пишет Pravda.Ru.
Ранее было объявлено, что МРОТ в Москве в 2024 году будет составлять 29 389 рублей, что превышает федеральный показатель в 1,5 раза, пишет Pravda.Ru.