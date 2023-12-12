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Договор со «Светофором» на 10 лет. В Омске продают помещение с известным дискаунтером

12 декабря 2023, 03:37
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 60 млн выставили на продажу помещение с магазином «Светофор»

Причины продажи готового бизнеса не указаны.

В омских Нефтяниках выставили на продажу помещение с магазином «Светофор». Цена готового бизнеса — 60 млн рублей. Общая площадь помещений составляет около 1000 квадратных метров. Здание находится на проспекте Мира, 69ю.

«Вода, канализация, электроэнергия центральные. Отопление консолидированное. Земля в собственности», — говорится в объявлении.

Собственник отметил, что договор аренды с магазином «Светофор» заключен на 10 лет. Причины продажи помещения не указаны.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 50 млн выставили на продажу хостел с 23 номерами. Гостиница находится на улице 5-й Армии за родильным домом.

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#Бизнес#Отопление#Продажа#Светофор#Магазин#Земля#Электроэнергия#Канализация#Вода#Здание#Собственность#Цена#Евгений Игишев
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