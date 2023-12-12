Договор со «Светофором» на 10 лет. В Омске продают помещение с известным дискаунтером

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
В омских Нефтяниках выставили на продажу помещение с магазином «Светофор». Цена готового бизнеса — 60 млн рублей. Общая площадь помещений составляет около 1000 квадратных метров. Здание находится на проспекте Мира, 69ю.
«Вода, канализация, электроэнергия центральные. Отопление консолидированное. Земля в собственности», — говорится в объявлении.
Собственник отметил, что договор аренды с магазином «Светофор» заключен на 10 лет. Причины продажи помещения не указаны.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 50 млн выставили на продажу хостел с 23 номерами. Гостиница находится на улице 5-й Армии за родильным домом.