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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

«Эсеры», заседающие на Думской, вышли из ряда комитетов

Депутаты омского Горсовета из «Справедливой России» покинули несколько комитетов

12 декабря 2023, 06:33
Фото: Город55

«Эсеры», заседающие на Думской, вышли из ряда комитетов

Этот вопрос будет рассматриваться на пленарном заседании.

Все три депутата Омского городского Совета из фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» подали заявления о выходе из нескольких комитетов. Речь идет об Анне Степаненко, Наталье Астапчик и Светлане Хиневич.

Согласно проекту постановления, опубликованному на сайте Горсовета, Степаненко намерена уйти из комитетов по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка и по вопросам муниципальной собственности; Астапчик — из этих же комитетов и из комитета по вопросам ЖКХ; Хиневич — из комитетов по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, по финансово-бюджетным вопросам и по вопросам экономического развития. Заявления депутатов рассмотрят на пленарном заседании, которое пройдет завтра, 13 декабря.

При этом полностью комитеты ОГС депутаты от СРПЗП не покидают. Они намерены сконцентрироваться на интересующих их комитетах и разгрузить списочный состав других комитетов, на которых не всегда банально собирается кворум.

— Заседания некоторых комитетов омского городского Совета иногда задерживаются из-за того, что тяжело собрать кворум, потому что слишком много депутатов заявили о своем желании в комитете участвовать, но сами заседания не посещают. Поэтому депутаты решили, что лучше будет сконцентрироваться на тех комитетах, которые им интересны, — объяснили Городу55 во фракции СРПЗП. — Например, депутаты Степаненко и Хиневич будут работать в комитете по вопросам ЖКХ.

Напомним: депутаты прошли в городской Совет по итогам выборов 2022 года. На тот момент «Справедливая Россия» была партией действующего губернатора (Александра Буркова), и создание фракции из 3 человек стало серьезным успехом: например, от КПРФ в Горсовет прошел только 1 депутат.

Главой регионального отделения СРПЗП сейчас является Андрей Жуковский, заседающий в Законодательном собрании Омской области.

Андрея Жуковского переизбрали главой регионального отделения «Справедливой России»
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#Политика#Омский Горсовет#Новости#Николай Эйхвальд#Анна Степаненко#Наталья Астапчик#Спраедливая Россия#Светлана Хиневич
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