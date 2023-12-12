Депутаты омского Горсовета из «Справедливой России» покинули несколько комитетов

Согласно проекту постановления, опубликованному на сайте Горсовета, Степаненко намерена уйти из комитетов по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка и по вопросам муниципальной собственности; Астапчик — из этих же комитетов и из комитета по вопросам ЖКХ; Хиневич — из комитетов по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, по финансово-бюджетным вопросам и по вопросам экономического развития. Заявления депутатов рассмотрят на пленарном заседании, которое пройдет завтра, 13 декабря.