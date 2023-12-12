Чеченский суд отказал в условно-досрочном освобождении Мусаевой

Шалинский городской суд отклонил ходатайство адвоката Заремы Мусаевой о ее условно-досрочном освобождении. Она была осуждена на пять лет колонии-поселения за мошенничество и нападение на полицейского.