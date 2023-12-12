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Чеченский суд отказал в условно-досрочном освобождении Мусаевой

12 декабря 2023, 10:02
Шалинский городской суд отклонил ходатайство адвоката Заремы Мусаевой о ее условно-досрочном освобождении. Она была осуждена на пять лет колонии-поселения за мошенничество и нападение на полицейского.

Адвокат ранее обратился с просьбой о выходе Мусаевой на условную свободу, однако суд принял решение оставить ее в колонии, пишет ФедералПресс.

Зарема Мусаева — супруга бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республики Сайди Янгулбаева, а ее сыновья занимались правозащитной деятельностью в Чечне. После ареста Мусаевой им пришлось покинуть страну. Они считают, что уголовное преследование связано с их политической активностью в Чечне.

Арест Мусаевой произошел в январе 2022 года в Нижнем Новгороде, когда чеченские правоохранители провели спецоперацию.

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