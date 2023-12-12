Автоэксперт рассказал, почему машины без номеров опасны

Крохмаль считает, что подобная система эвакуации уже успешно работает во многих странах мира. Неправильно прочитываемые номера создают путаницу у служб, контролирующих дорожную обстановку, и могут быть опасными. Он также предлагает ещё более кардинальные меры в отношении таких автомобилей, например, их утилизацию. Поскольку город является общественной территорией, его нужно контролировать и обеспечивать безопасность жителей. Автомобили без идентификационных номеров или оставленные без присмотра в течение длительного времени могут представлять угрозу. Поэтому Крохмаль предлагает эвакуировать и уничтожать такие автомобили.