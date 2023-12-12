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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:50

Автоэксперт рассказал, почему машины без номеров опасны

12 декабря 2023, 07:35
По мнению автоэксперта Константина Крохмаль, эвакуация автомобилей без номеров является необходимой и эффективной мерой для обеспечения безопасности на дорогах.

Владельцы таких машин часто прячутся от штрафов за неправильную парковку или другие нарушения, прикрывая номера медицинскими масками, визитками или другими предметами. В городе Воронеже решили решительно бороться с такими «автозайцами», эвакуируя их автомобили, рассказал Pravda.Ru руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Крохмаль считает, что подобная система эвакуации уже успешно работает во многих странах мира. Неправильно прочитываемые номера создают путаницу у служб, контролирующих дорожную обстановку, и могут быть опасными. Он также предлагает ещё более кардинальные меры в отношении таких автомобилей, например, их утилизацию. Поскольку город является общественной территорией, его нужно контролировать и обеспечивать безопасность жителей. Автомобили без идентификационных номеров или оставленные без присмотра в течение длительного времени могут представлять угрозу. Поэтому Крохмаль предлагает эвакуировать и уничтожать такие автомобили.

В городе Воронеже уже были проведены эвакуации автомобилей без номеров или с закрытыми регистрационными знаками, и это позволило увеличить количество свободных мест на парковках. Теперь только единицы автовладельцев прибегают к маскировке номеров.

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