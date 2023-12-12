Автоэксперт Крохмаль рассказал об опасности машин без номеров

Эта система уже показала свою эффективность в других странах. Когда номер неразборчивый, это создает путаницу для контролирующих служб, которые следят за безопасностью на дорогах. По словам Константина Крохмаль, необходимо применять ещё более жёсткие меры к «автозайцам». Если владелец автомобиля не может быть найден в ближайшее время, транспортное средство должно быть утилизировано. Город — общественное пространство, контролируемое соответствующими структурами. Неидентифицированный автомобиль представляет угрозу террористического акта. Если машина без номеров просто стоит в центре города, она также является опасностью. По мнению эксперта, если номер неразборчив или автомобиль без хозяина находится во дворе в течение продолжительного времени, его нужно эвакуировать и уничтожить.