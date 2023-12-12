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Автоэксперт Крохмаль рассказал об опасности машин без номеров

12 декабря 2023, 07:38
Почему необходимо жёстко относиться к автомобилям без номеров? Автоэксперт Константин Крохмаль объяснил, что эвакуация таких автомобилей является правильной мерой.

Владельцы транспортных средств придумывают множество способов скрыть номера: медицинские маски, визитки, снег и т. д. Основная причина — избежать штрафа за неправильную парковку. В Воронеже было принято решение жестко выгружать автомобили с закрытыми или отсутствующими номерами, пишет Pravda.Ru.

Эта система уже показала свою эффективность в других странах. Когда номер неразборчивый, это создает путаницу для контролирующих служб, которые следят за безопасностью на дорогах. По словам Константина Крохмаль, необходимо применять ещё более жёсткие меры к «автозайцам». Если владелец автомобиля не может быть найден в ближайшее время, транспортное средство должно быть утилизировано. Город — общественное пространство, контролируемое соответствующими структурами. Неидентифицированный автомобиль представляет угрозу террористического акта. Если машина без номеров просто стоит в центре города, она также является опасностью. По мнению эксперта, если номер неразборчив или автомобиль без хозяина находится во дворе в течение продолжительного времени, его нужно эвакуировать и уничтожить.

Эвакуация автомобилей без номеров или с закрытыми номерами в Воронеже уже показала свою эффективность. Количество свободных мест на парковках увеличилось на треть, а использование маскировки стало исключением.

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