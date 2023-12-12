Аллергические реакции на вакцины: причины и последствия

Также она отметила, что люди с аллергией на животных могут также получить реакцию на препараты, основанные на сыворотке млекопитающих. Она подчеркнула, что существуют специальные тесты, которые позволяют определить наличие аллергии на различные компоненты, такие как белок куриного яйца, сыворотка свиней и другие.