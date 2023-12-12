Аллергические реакции на вакцины: причины и последствия

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Она объяснила, что некоторые люди могут испытывать аллергическую реакцию на животных или на белок куриного яйца, который содержится во многих вакцинах. Этот компонент, известный как овальбумин, может вызвать аллергическую реакцию, включая анафилактический шок, пишет Pravda.Ru.
Также она отметила, что люди с аллергией на животных могут также получить реакцию на препараты, основанные на сыворотке млекопитающих. Она подчеркнула, что существуют специальные тесты, которые позволяют определить наличие аллергии на различные компоненты, такие как белок куриного яйца, сыворотка свиней и другие.
Рыжих также упомянула, что аллергия на животных часто сочетается с аллергией на пылевых клещей. Однако современные методы лечения, включая аллерген-специфическую иммунотерапию, могут помочь в борьбе с этим состоянием. Существуют даже вакцины в виде таблеток, которые можно принимать дома и представляют безопасный способ лечения аллергии.
Также она отметила, что проведение анализов на специфические иммуноглобулины может помочь выявить наличие аллергии на такие продукты, как креветка, свинина и рыба.