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300 тысяч за час. Перевозить больных омичей на вертолетах в 2024 году будут питерцы

12 декабря 2023, 06:20
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области перевозкой больных за 131 млн рублей займется питерская фирма

Заявка компании «Хели-драйв Северо-запад» оказалась единственной на участие в аукционе.

Территориальный центр медицины катастроф выбрал компанию, которая в следующем году займется перевозкой на вертолете омских больных и медиков. На торги поступила только одна заявка, ее оставило общество с ограниченной ответственностью «Хели-драйв Северо-запад» из Санкт-Петербурга.

За транспортировку фирма получит 131,068 млн рублей, но стоимость одного летного часа она снизила с 303,2 тысяч до 301,7 тысяч рублей.

Воздушное судно будет базироваться в Таре на территории местной ЦРБ. Как следует из проекта контракта, вертолет в холодное время года должен быть готов к вылету в течение часа, а в теплое время — в течение 30 минут.

В вертолете должны быть специальные сиденья, носилки для больных, санитарное оборудование для ухода за пациентами во время полета. Помимо людей экипажу предстоит перевозить медицинские грузы, например, аппаратуру, лекарства. На воздушном судне будет не менее 8 мест для медиков и сопровождающих, а также не менее 2 мест для лежачих пациентов.

Отметим, что учредителем компании-победителя является Иван Яценко. За прошлый год выручка «Хели-драйв Северо-запад» выросла до 4,2 млрд рублей, но фирма все равно понесла убытки на сумму 92,2 млн рублей. Кстати, перевозкой больных в 2023 году в Омской области занималось АО «Национальная служба санитарной авиации», также из Санкт-Петербурга. С ним был заключен контракт на 48,7 млн рублей. В этой компании Яценко в июне 2023-го стал временным генеральным директором.

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#Омск#Омская область#Перевозчики#Медицина#Подрядчик#Вертолет#Новости#Пациент#Тарский район#Юлия Истомина#Авиация
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