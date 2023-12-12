300 тысяч за час. Перевозить больных омичей на вертолетах в 2024 году будут питерцы

Отметим, что учредителем компании-победителя является Иван Яценко. За прошлый год выручка «Хели-драйв Северо-запад» выросла до 4,2 млрд рублей, но фирма все равно понесла убытки на сумму 92,2 млн рублей. Кстати, перевозкой больных в 2023 году в Омской области занималось АО «Национальная служба санитарной авиации», также из Санкт-Петербурга. С ним был заключен контракт на 48,7 млн рублей. В этой компании Яценко в июне 2023-го стал временным генеральным директором.