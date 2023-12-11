Выступавшие в ОмГУ военные оказались тезками преступников, судимых за похищение

Полный тезка Дмитрия Бахтеева же в этом году обратился в суд с иском о досрочном снятии административного надзора по причине участия в СВО в составе одного из бывших частных военных объедений. Кроме того, в 2012 году Октябрьский районный суд вынес с отношении мужчины приговор за сбыт наркотиков (ст. 228.1 УК). Интересно, что в 2021 году полиция через суд требовала продлить надзор за Бахтеевым. Случилось это из-за того, он обвинялся в потреблении наркотических или псхитропных средств без назначения врача (ст. 6.9 КоАП) и нарушение правил надзора (ст. 19.24 КоАП).