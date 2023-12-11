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Выступавшие в ОмГУ военные оказались тезками преступников, судимых за похищение

11 декабря 2023, 13:28
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Военные, выступавшие в ОмГУ, оказались тезками судимых за похищение

На круглом столе «Время выбрало нас» студенты университета встретились с участниками спецоперации.

На сайте вуза, в статье о мероприятии, были названы имена гостей, посетивших университет. Ими оказались Даниил Кельдышев, Алексей Васильев и Дмитрий Бахтеев, как позже оказалось, полные тезки преступников.

Так, полный тезка Даниила Кельдышева в 2021 году был судим за похищение, совершенное по предварительному сговору из корыстных побуждений (пункты а, з ч. 2 ст. 126 УК) и групповом разбое (ч. 2 ст. 162 УК). Кельдышев представлялся 15-летней девушкой на сайте знакомств, вел переписку с мужчиной, после чего встретился с ним и напал. Он обвинял мужчину в том, что тот испытывает влечение к несовершеннолетним. Кроме того, в нападении и последующем избиении принимал участие сослуживец Кельдышева.

Позже Волгоградский гарнизонный военный суд признал его виновным в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК).

Полный тезка Дмитрия Бахтеева же в этом году обратился в суд с иском о досрочном снятии административного надзора по причине участия в СВО в составе одного из бывших частных военных объедений. Кроме того, в 2012 году Октябрьский районный суд вынес с отношении мужчины приговор за сбыт наркотиков (ст. 228.1 УК). Интересно, что в 2021 году полиция через суд требовала продлить надзор за Бахтеевым. Случилось это из-за того, он обвинялся в потреблении наркотических или псхитропных средств без назначения врача (ст. 6.9 КоАП) и нарушение правил надзора (ст. 19.24 КоАП).

О военных действиях и семье. Студентам ОмГУ организовали встречу с участниками СВО
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#Преступление#Омск#Омская область#Преступность#Новости#Сво#Преступники#Боец СВО#Участник СВО#Анастасия Баянова#Зона СВО
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