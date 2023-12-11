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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

иллюстрация

Время масок. За неделю COVID-19 заразились почти полторы тысячи омичей

11 декабря 2023, 07:04
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области за неделю COVID-19 заразились почти полторы тысячи человек

Чаще всего болезнь протекает в форме ОРВИ, об осложненных случаях не сообщается.
Сюжет
COVID-19

В региональном Роспотребнадзоре сообщили актуальные данные по заболеваемости в Омской области. У населения продолжают диагностировать коронавирус, который за прошедшую неделю выявлен почти у 1,5 тыс человек.

Чаще всего COVID-19 находят у взрослых старше 18 лет. В 98,7% случаях болезнь протекает в форме ОРВИ. У некоторых пациентов явных последствий заражения нет, организм борется с вирусом в бессимптомном режиме.

По информации специалистов Роспотребнадзора, с 4 по 10 декабря новой коронавирусной инфекцией заразились 1 425 человек.

«Показатель заболеваемости составил 73,96 на 100 тыс населения, что на 9,4% выше, чем на предыдущей неделе», — отметили в пресс-службе ведомства.

Омичам советуют оставаться дома при плохом самочувствии и не контактировать по возможности с окружающими. Заболевшим лучше вызвать врача на дом и следовать его рекомендациям, говорят в Роспотребнадзоре. Конечно, в эпидемический период следует чаще мыть руки с мылом. Также местным жителям рекомендуют носить защитную маску в местах скопления людей.

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#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Новости#COVID-19#Заболеваемость#Алина Ясинская
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