Время масок. За неделю COVID-19 заразились почти полторы тысячи омичей

Омичам советуют оставаться дома при плохом самочувствии и не контактировать по возможности с окружающими. Заболевшим лучше вызвать врача на дом и следовать его рекомендациям, говорят в Роспотребнадзоре. Конечно, в эпидемический период следует чаще мыть руки с мылом. Также местным жителям рекомендуют носить защитную маску в местах скопления людей.