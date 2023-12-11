В Омской области отремонтировали почти 1000 км дорог по национальному проекту

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В Омской области отремонтировали почти 1000 километров дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В 2023 году в регионе заасфальтировали еще 230 километров магистралей, из них 10 — опережающими темпами.
Раньше сроков работы завершились на следующих участках:
1. Сыропятское — Кормиловка — Калачинск, участок 66 — 80 км;
2. Называевск — Исилькуль, участок 22 — 35 км;
3. Крутинка — Называевск, участок 12 — 25 км;
4. Тобольск — Тара — Томск на участке Тара — Усть-Ишим, участок 133 — 153 км;
5. Омск — Муромцево — Седельниково, участок 171 — 171,6 км
6. Омск — Одесское — граница Республики Казахстан, участок 71 — 79 км.
7. Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка, участок 138 — 143 км;
8. Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим, участок 120 — 130 км;
9. Омск — Муромцево — Седельниково, участок 253 —260 км;
10. Называевск — Тюкалинск, участок 32 — 36 км.
В 2024 году работу продолжат. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют провести комплексный ремонт девяти городских магистралей.
Приоритетной задачей нацпроекта президент России Владимир Путин назвал создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры.