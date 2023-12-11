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В Омской области отремонтировали почти 1000 км дорог по национальному проекту

11 декабря 2023, 05:15
Фото: 1MI
Иллюстрация
Проект «Безопасные качественные дороги» был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

В Омской области отремонтировали почти 1000 километров дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В 2023 году в регионе заасфальтировали еще 230 километров магистралей, из них 10 — опережающими темпами.

Раньше сроков работы завершились на следующих участках:

1. Сыропятское — Кормиловка — Калачинск, участок 66 — 80 км;

2. Называевск — Исилькуль, участок 22 — 35 км;

3. Крутинка — Называевск, участок 12 — 25 км;

4. Тобольск — Тара — Томск на участке Тара — Усть-Ишим, участок 133 — 153 км;

5. Омск — Муромцево — Седельниково, участок 171 — 171,6 км

6. Омск — Одесское — граница Республики Казахстан, участок 71 — 79 км.

7. Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка, участок 138 — 143 км;

8. Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим, участок 120 — 130 км;

9. Омск — Муромцево — Седельниково, участок 253 —260 км;

10. Называевск — Тюкалинск, участок 32 — 36 км.

В 2024 году работу продолжат. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют провести комплексный ремонт девяти городских магистралей.

Приоритетной задачей нацпроекта президент России Владимир Путин назвал создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры.

#Общество#Омская область#Ремонт дорог#Реконструкция#Строительство#Капремонт#Дорожники#Нацпроект#Национальный проект#Евгений Игишев#Безопасные качественные дороги
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