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В Челябинской области на 11,2% вырастет стоимость газа

11 декабря 2023, 06:36
Со следующего июля газ в Челябинской области станет дороже. Тарифы на природное топливо поднимутся в среднем на 11,2%. Розничные цены утвердило министерство тарифного регулирования и энергетики региона.

Если в домах нет счетчиков газа, то плата за его использование будет составлять 114,36 рубля в месяц на одного человека. При этом газ используется только для готовки пищи и нагрева воды, пишет ФедералПресс.

Кроме того, стоимость коммунальных услуг также вырастет. В Челябинской области ожидается повышение доходов от оплаты коммунальных услуг в среднем на 11% с 1 июля следующего года.

Однако в некоторых городах или районах плата за жилищно-коммунальные услуги может быть выше среднего значения по всему региону. В Челябинской области предельно допустимое отклонение составляет 4,8%.

В других регионах также ожидается рост цен на коммунальные услуги. В Курганской области повышение будет составлять в среднем 9,7%, в Свердловской области — 9,6%, а в Башкортостане — 10,9%.

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