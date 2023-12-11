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В 40-градусный мороз пропало отопление в нескольких многоэтажных домах Нижнего Тагила

11 декабря 2023, 05:56
В нескольких многоквартирных домах Нижнего Тагила возникли проблемы с отоплением. В квартирах стало холодно, температура не поднимается выше десяти градусов.

Даже вода на подоконниках замерзает. Жители обратились за помощью к местным властям, но пока безрезультатно. А сегодня ночью ожидается еще больший мороз — до минус сорока градусов, пишет ФедералПресс.

Одна из проблемных многоэтажек находится по адресу «Энтузиастов, 5». Отопления совсем нет и не было. В квартирах страшно холодно, особенно для семей с маленькими детьми. Вода в подъезде превратилась в лед. Внутри дома всего 10 градусов тепла. Жители с тревогой ждут наступления ночи и еще более сильных морозов, которые достигнут минус 38 градусов. Они недоумевают, когда им можно будет рассчитывать на восстановление отопления. Подобное положение вещей вызывает у них раздражение и недовольство.

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