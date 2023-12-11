Уровень инфляции на Дальнем Востоке за 10 месяцев составил 6%

Согласно информации от Амурстата, наибольшее увеличение цен на продукты питания было зафиксировано в Бурятии и Приморье — соответственно 6,5% и 7%. В Амурской области цены повысились на 6%, на Камчатке — на 5,5%, в Якутии — на 5%. Самый медленный рост цен наблюдался в Сахалинской области, где увеличение составило 4%, пишет ФедералПресс.