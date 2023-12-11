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Уровень инфляции на Дальнем Востоке за 10 месяцев составил 6%

11 декабря 2023, 05:46
Эксперты сообщили об уровне инфляции на Дальнем Востоке за 10 месяцев текущего года. Средний показатель по данному региону составил 6%.

Согласно информации от Амурстата, наибольшее увеличение цен на продукты питания было зафиксировано в Бурятии и Приморье — соответственно 6,5% и 7%. В Амурской области цены повысились на 6%, на Камчатке — на 5,5%, в Якутии — на 5%. Самый медленный рост цен наблюдался в Сахалинской области, где увеличение составило 4%, пишет ФедералПресс.

Что касается непродовольственных товаров, значительное повышение стоимости затронуло весь ДФО. Вновь лидером стал Приморский край, где рост составил 10%. На втором месте оказался Забайкальский край с 8%, а на третьем — Приамурье с 7,5%. В Чукотке, Магаданской области и Хабаровском крае цены возросли на 5%.

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