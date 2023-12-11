Уровень инфляции на Дальнем Востоке за 10 месяцев составил 6%

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Согласно информации от Амурстата, наибольшее увеличение цен на продукты питания было зафиксировано в Бурятии и Приморье — соответственно 6,5% и 7%. В Амурской области цены повысились на 6%, на Камчатке — на 5,5%, в Якутии — на 5%. Самый медленный рост цен наблюдался в Сахалинской области, где увеличение составило 4%, пишет ФедералПресс.
Что касается непродовольственных товаров, значительное повышение стоимости затронуло весь ДФО. Вновь лидером стал Приморский край, где рост составил 10%. На втором месте оказался Забайкальский край с 8%, а на третьем — Приамурье с 7,5%. В Чукотке, Магаданской области и Хабаровском крае цены возросли на 5%.