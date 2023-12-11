Упавший с Ленинградского моста молодой омич скончался в больнице

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Как выяснил Город55, в больнице от травм скончался молодой парень, который 9 декабря упал с Ленинградского моста в Иртыш.
«Пострадавший получил критические травмы, от которых скончался в одной из омских больниц», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Как оказалось, умершему было всего 20 лет, и он зарегистрирован в деревне Лобково Таврического района.
Между тем на данном этапе силовики уже исключили криминальную версию произошедшего.