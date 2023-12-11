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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Пострадавшего на берег доставили спасатели

Упавший с Ленинградского моста молодой омич скончался в больнице

11 декабря 2023, 09:29
Фото: Город55
Пострадавшего на берег доставили спасатели

В омской больнице скончался молодой парень, упавший с Ленинградского моста

Первоначально сообщалась, что пострадавшмий только сломал ногу, но травмы оказались куда серьезнее.

Как выяснил Город55, в больнице от травм скончался молодой парень, который 9 декабря упал с Ленинградского моста в Иртыш.

«Пострадавший получил критические травмы, от которых скончался в одной из омских больниц», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Как оказалось, умершему было всего 20 лет, и он зарегистрирован в деревне Лобково Таврического района.

Между тем на данном этапе силовики уже исключили криминальную версию произошедшего.

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