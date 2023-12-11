Участники форума «Труд Крут» оценили работу медицинских учреждений на Сахалине

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Участие в дискуссии принял губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
— Почему международный форум медицинских студенческих отрядов проводится на Сахалине? Есть несколько причин. Во-первых, в нашей области активно развивается движение студотрядов. Только этим летом у нас отработало почти 800 ребят из многих регионов России. Кроме того, мы провели реформу здравоохранения. Сделали медицину доступней, модернизировали поликлиники, начали проводить углубленные обследования. Применяем современные методики лечения и многое другое. И мы рады молодым специалистам. Сахалин и Курилы — отличная площадка для профессиональной реализации медиков. Президент России Владимир Путин не раз отмечал важность студенческой трудовой деятельности. И мы стремимся создать для нее все условия. Рассчитываю, что в ходе форума вы сможете больше узнать о нашем регионе, о перспективах островного здравоохранения, о возможностях устроиться на островах, построить здесь карьеру, — сказал глава островного региона.
Участники форума во время дискуссии общались с руководителями органов исполнительной власти и медицинских учреждений региона, оценили в целом систему здравоохранения области и островного региона, а внесли свои предложения — что можно улучшить и как.
Также в рамках дискуссии речь шла о путях взаимодействия пациентов, медицинских работников и органов власти в сфере здравоохранения, о том, каким он будет — врач будущего, как современные технологии влияют на развитие медицины. Говорили участники форума и о том, что может стимулировать молодого специалиста на переезд в другой регион.
— Очевидно, что Сахалин пытается взять все самое лучшее, что есть в российской медицине, корейской и европейской. Круто, что Сахалинская область нацелена на развитие и обмен опытом с другими субъектами нашей страны и не только нашей, потому что это передовой регион в плане медицины и нам есть чему учиться, — отметил Марк Санин представитель Коми регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды».
Отметим, что студенты-медики со всей страны не впервые приезжают на Сахалин. Летом островной регион принимал участников всероссийского медицинского трудового проекта «Галиотис». Студенты из шести медицинских вузов страны работали в качестве среднего и младшего медицинского персонала в больницах и поликлиниках Сахалина. Один из студентов — из Тамбовского медицинского вуза — подписал целевое соглашение с Сахалинской областью, еще несколько студентов рассматривают такую возможность.