Тренер по голосу и речи объяснила, почему мы боимся собеседований

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Многие из нас мечтают о карьерном росте и успехах в работе. Мы хотим работать в лучших компаниях, быть признанными коллегами и получать заслуженное повышение. Но почему так часто мы сталкиваемся с трудностями, когда дело доходит до требования повышения или прохождения собеседования?
Тренер по голосу, речи и публичным выступлениям Маргарита Меркулова объясняет интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что есть несколько типичных причин, вызывающих у нас страх.
Во-первых, это страх отказа. Боязнь быть отклоненным может подорвать наше самооценку и снизить мотивацию. Особенно это актуально, когда речь идет о переходе на очень привлекательную должность.
Во-вторых, мы часто не готовы к разговору о повышении, потому что не осознаем его серьезности. В таких случаях сложно убедительно доказать наши достижения и показать, какую ценность мы представляем для компании.
В-третьих, мы не всегда понимаем внутрикорпоративные процессы, то есть правила и процедуры, по которым происходит повышение сотрудников. Также не всегда ясно, какие требования предъявляются к кандидатам в процессе повышения и как это связано с бюджетными ограничениями компании.
В-четвертых, мы опасаемся негативных последствий требования повышения или прохождения собеседования. Например, мы можем бояться потерять доверие коллег или стать объектом критики.
Маргарита Меркулова советует разобраться и преодолеть эти страхи, чтобы иметь возможность достичь карьерного роста. Она также подчеркивает, что нужно быть готовым к разговору, убедительно доказывать свою ценность для компании и знать все внутренние процессы, связанные с повышением.