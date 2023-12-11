Тренер по голосу и речи объяснила, почему мы боимся собеседований

Многие из нас мечтают о карьерном росте и успехах в работе. Мы хотим работать в лучших компаниях, быть признанными коллегами и получать заслуженное повышение. Но почему так часто мы сталкиваемся с трудностями, когда дело доходит до требования повышения или прохождения собеседования?