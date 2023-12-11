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Published Сегодня, 16:33

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Тренер по голосу и речи объяснила, почему мы боимся собеседований

Тренер по голосу и речи объяснила, почему мы боимся собеседований

11 декабря 2023, 16:33
Фото: Midjourney
Страх отказа и негативных последствий: почему мы боимся говорить о повышении и как преодолеть этот страх, объяснила тренер по голосу и речи Маргарита Меркулова.

Многие из нас мечтают о карьерном росте и успехах в работе. Мы хотим работать в лучших компаниях, быть признанными коллегами и получать заслуженное повышение. Но почему так часто мы сталкиваемся с трудностями, когда дело доходит до требования повышения или прохождения собеседования?

Тренер по голосу, речи и публичным выступлениям Маргарита Меркулова объясняет интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что есть несколько типичных причин, вызывающих у нас страх.

Во-первых, это страх отказа. Боязнь быть отклоненным может подорвать наше самооценку и снизить мотивацию. Особенно это актуально, когда речь идет о переходе на очень привлекательную должность.

Во-вторых, мы часто не готовы к разговору о повышении, потому что не осознаем его серьезности. В таких случаях сложно убедительно доказать наши достижения и показать, какую ценность мы представляем для компании.

В-третьих, мы не всегда понимаем внутрикорпоративные процессы, то есть правила и процедуры, по которым происходит повышение сотрудников. Также не всегда ясно, какие требования предъявляются к кандидатам в процессе повышения и как это связано с бюджетными ограничениями компании.

В-четвертых, мы опасаемся негативных последствий требования повышения или прохождения собеседования. Например, мы можем бояться потерять доверие коллег или стать объектом критики.

Маргарита Меркулова советует разобраться и преодолеть эти страхи, чтобы иметь возможность достичь карьерного роста. Она также подчеркивает, что нужно быть готовым к разговору, убедительно доказывать свою ценность для компании и знать все внутренние процессы, связанные с повышением.

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