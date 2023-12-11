Трехэтажный хостел с персоналом. В Омске за 50 млн продают мини-отель

В Омске на улице 5-й Армии выставили на продажу мини-отель. Трехэтажная гостиница рассчитана на 23 номера (на 2, 4 и 6 мест). Общая площадь помещений составляет 650 квадратных метров. Коттедж и земля находятся в собственности. Цена готового бизнеса — 49,9 млн рублей.