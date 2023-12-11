Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:11

Published Сегодня, 03:11

Modified Сегодня, 03:14

Updated Сегодня, 03:14

В Омске за 50 млн выставили на продажу хостел с 23 номерами

Трехэтажный хостел с персоналом. В Омске за 50 млн продают мини-отель

11 декабря 2023, 03:11
Фото: 1MI

В Омске за 50 млн выставили на продажу хостел с 23 номерами

Гостиница находится на улице 5-й Армии за родильным домом.

В Омске на улице 5-й Армии выставили на продажу мини-отель. Трехэтажная гостиница рассчитана на 23 номера (на 2, 4 и 6 мест). Общая площадь помещений составляет 650 квадратных метров. Коттедж и земля находятся в собственности. Цена готового бизнеса — 49,9 млн рублей.

На территории есть барбекю-зона. В хостеле установлен генератор для бесперебойной подачи электричества.

«Коммунальные платежи: 20 000-35 000 рублей в месяц, в зависимости от загруженности. Штат сотрудников полностью укомплектован. Видеонаблюдение на каждом этаже с проекцией на телефон, Wifi, TV», — говорится в объявлении.

Причины продажи бизнеса не указаны.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области за 60 млн продают предприятие по переработке молока.

В Омской области за 60 млн выставили на продажу предприятие ТПК «Молпродукт»
Узнать подробнее
#Бизнес#Недвижимость#Омск#Отопление#Водоснабжение#Земельный участок#Канализация#Склад#Здание#Евгений Игишев#Продажа бизнеса#Видеонаблюдение
Подпишитесь
Остывший город, хоккей и аномалии. Итоги недели по версии Города55
Вчера, 14:53
«Лучше дышать через маску»: экоблогер о влиянии аварийной ТЭЦ на Омск
Вчера, 10:30
Не согреться. Этой зимой в Омске не открылась теплая палатка для бездомных
Сегодня, 03:15
Готовьте 12 миллиардов. Как в Омске решают проблемы дольщиков и аварийного жилья
Сегодня, 03:00
Уникальное предложение. В Омске выставили на продажу олимпийку Вовы Адидаса
Вчера, 04:33
Теплеет. В Омск придет мощное повышение температуры
Вчера, 04:02