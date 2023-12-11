Трехэтажный хостел с персоналом. В Омске за 50 млн продают мини-отель

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
В Омске на улице 5-й Армии выставили на продажу мини-отель. Трехэтажная гостиница рассчитана на 23 номера (на 2, 4 и 6 мест). Общая площадь помещений составляет 650 квадратных метров. Коттедж и земля находятся в собственности. Цена готового бизнеса — 49,9 млн рублей.
На территории есть барбекю-зона. В хостеле установлен генератор для бесперебойной подачи электричества.
«Коммунальные платежи: 20 000-35 000 рублей в месяц, в зависимости от загруженности. Штат сотрудников полностью укомплектован. Видеонаблюдение на каждом этаже с проекцией на телефон, Wifi, TV», — говорится в объявлении.
Причины продажи бизнеса не указаны.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области за 60 млн продают предприятие по переработке молока.