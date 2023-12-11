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Сфера общественного питания Южно-Сахалинска получит мощный импульс к развитию

11 декабря 2023, 10:12
К реализации масштабного проекта «Акселерация сферы общественного питания» приступают в Сахалинской области. Первый этап пройдёт с 14 по 17 декабря.

Как сообщила пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области, проект в первую очередь направлен на повышение сервиса питания на территории Сахалинской области.

— Мы в первую очередь привлекаем к проекту региональные предприятия, в том числе — флагманские, — сказала заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Ирина Аникеева. — Каждое заведение общепита будет оценено экспертами по нескольким направлениям и каждому будут даны рекомендации, что стоит изменить: концепцию, работу с персоналом или меню.

Об участии в проекте уже заявили такие известные в столице островного региона заведения, как кофейня «Кулибин», кафе-бар «Комьюнити», ресторан «ЕдаВино», «Сварог», «Краб’с Стори», «Хоккайдо», «Рубин», «Гриль на небе», Asia, Bamboo, «Хамура», «Летто», «5 звезд» и ресторан-бар «Виновник».

Эксперты, которые будут оценивать и давать советы коллегам, как им развивать свои предприятия, дабы повысить конкурентоспособность и устойчивость перед новыми вызовами, известны и уважаемы в мире гастрономии и ресторанного дела. Это соучредитель Bellini Gastronomic Ecosystem Алексей Горенский, директор Института Гастрономии СФУ Елена Мягкова, исполняющий директор АНО ДПО «Новые образовательные технологии» Игорь Скруберт, бренд-шеф Bellini Gastronomic Ecosystem, старший шеф-преподаватель Института Гастрономии СФУ Евгений Баранников.

Следующие этапы проекта будут релизовываться с февраля 2024 года по май. Все они направлены на развитие сферы общественного питания, а в июле 2024 года будет сформирован региональный рейтинг Топ-10 предприятий общественного питания.

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