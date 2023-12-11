Пермская ЦБК применяет новые форматы работы с молодежью

Кроме того, Пермская ЦБК запустила ряд обучающих мероприятий для персонала в целях развития корпоративной культуры, а также смогла реализовать социальные программы внутри предприятия. Сотрудники теперь могут получить дополнительное образование и повысить квалификацию, чтобы рассчитывать в дальнейшем на рост зарплаты. На ПЦБК школьники, студенты и непосредственно работники предприятия вовлечены в деятельность производственно-образовательного кластера. В число наиболее перспективных инициатив вошло приложение для смартфонов «ПЦБК Класс», пользователи которого получают доступ к базовым курсам для работы на комбинате. Благодаря такому приложению все сотрудники могут обучаться и сдавать итоговые тесты в онлайн-формате. Некоторые курсы предназначены для сотен работников.