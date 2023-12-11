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Пермская ЦБК применяет новые форматы работы с молодежью

Пермская ЦБК применяет новые форматы работы с молодежью

11 декабря 2023, 09:37
Фото: ПЦБК
Председатель совета директоров Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК) Александр Бойченко обратил внимание на нехватку кадров на предприятии. Для борьбы с такой проблемой компания запустила ряд новых инициатив в Пермском крае, например подготовку кадров со школьной скамьи.

Как сообщает properm.ru, уже больше года в школе № 123 реализуется программа «Наш проект». ПЦБК привлекла к воплощению инициативы работников предприятия, которые выступают в роли наставников, выстраивая систему дополнительного образования для подготовки молодого поколения к работе на комбинате. Для школьников организуют мастер-классы и экскурсии, а на дополнительных занятиях дети постигают азы программирования, экономики, экологии, инженерии. В 2023 году свыше 70 пермяков, окончивших школу, пошли учиться в учреждения среднего профессионального образования на направления, потенциально востребованные на комбинате.

Теперь у студентов вузов и ссузов появилась возможность участвовать в квесте «Бумажные игры» и конкурсах профессионального мастерства, которые помогут им узнать максимум информации о цифровом производстве предприятия и экономике замкнутого цикла.

По словам Бойченко, подготовкой квалифицированных кадров для предприятия занимаются сами его сотрудники. При этом стоит быть готовым к тому, что вложения в 10 человек могут дать лишь одного сотрудника. В будущем компания рассчитывает наладить обучение мастеров по нескольким специальностям одновременно.

Кроме того, Пермская ЦБК запустила ряд обучающих мероприятий для персонала в целях развития корпоративной культуры, а также смогла реализовать социальные программы внутри предприятия. Сотрудники теперь могут получить дополнительное образование и повысить квалификацию, чтобы рассчитывать в дальнейшем на рост зарплаты. На ПЦБК школьники, студенты и непосредственно работники предприятия вовлечены в деятельность производственно-образовательного кластера. В число наиболее перспективных инициатив вошло приложение для смартфонов «ПЦБК Класс», пользователи которого получают доступ к базовым курсам для работы на комбинате. Благодаря такому приложению все сотрудники могут обучаться и сдавать итоговые тесты в онлайн-формате. Некоторые курсы предназначены для сотен работников.

Также стоит рассказать о проектном офисе, который выступает еще одним новшеством комбината. Молодых инженеров объединяют в команды для работы над масштабными и узконаправленными проектами по развитию производства. На основе полученных во время обучения знаний каждый специалист может выбрать, в каком направлении ему двигаться: претендовать на руководящие должности или же трудиться в цехах.

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