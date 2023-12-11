Пермская ЦБК применяет новые форматы работы с молодежью

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Как сообщает properm.ru, уже больше года в школе № 123 реализуется программа «Наш проект». ПЦБК привлекла к воплощению инициативы работников предприятия, которые выступают в роли наставников, выстраивая систему дополнительного образования для подготовки молодого поколения к работе на комбинате. Для школьников организуют мастер-классы и экскурсии, а на дополнительных занятиях дети постигают азы программирования, экономики, экологии, инженерии. В 2023 году свыше 70 пермяков, окончивших школу, пошли учиться в учреждения среднего профессионального образования на направления, потенциально востребованные на комбинате.
Теперь у студентов вузов и ссузов появилась возможность участвовать в квесте «Бумажные игры» и конкурсах профессионального мастерства, которые помогут им узнать максимум информации о цифровом производстве предприятия и экономике замкнутого цикла.
По словам Бойченко, подготовкой квалифицированных кадров для предприятия занимаются сами его сотрудники. При этом стоит быть готовым к тому, что вложения в 10 человек могут дать лишь одного сотрудника. В будущем компания рассчитывает наладить обучение мастеров по нескольким специальностям одновременно.
Кроме того, Пермская ЦБК запустила ряд обучающих мероприятий для персонала в целях развития корпоративной культуры, а также смогла реализовать социальные программы внутри предприятия. Сотрудники теперь могут получить дополнительное образование и повысить квалификацию, чтобы рассчитывать в дальнейшем на рост зарплаты. На ПЦБК школьники, студенты и непосредственно работники предприятия вовлечены в деятельность производственно-образовательного кластера. В число наиболее перспективных инициатив вошло приложение для смартфонов «ПЦБК Класс», пользователи которого получают доступ к базовым курсам для работы на комбинате. Благодаря такому приложению все сотрудники могут обучаться и сдавать итоговые тесты в онлайн-формате. Некоторые курсы предназначены для сотен работников.
Также стоит рассказать о проектном офисе, который выступает еще одним новшеством комбината. Молодых инженеров объединяют в команды для работы над масштабными и узконаправленными проектами по развитию производства. На основе полученных во время обучения знаний каждый специалист может выбрать, в каком направлении ему двигаться: претендовать на руководящие должности или же трудиться в цехах.