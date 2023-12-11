Опрос: 47% россиян готовы уволиться из-за конфликтов в коллективе

Почти половина (47%) россиян поддерживает контакт с прошлым работодателем на случай, если они захотят вернуться к нему снова. 77% готовы вернуться на старую работу, если им повысят зарплату, а 43% — если предложат повышение по должности. 20% вернутся, если им предоставят социальные льготы.