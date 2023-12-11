Опрос: 47% россиян готовы уволиться из-за конфликтов в коллективе

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Согласно опросу, 47% россиян готовы покинуть работу из-за неприятностей в коллективе. Еще 33% покинут свое место работы, если офис переедет в удаленное от них место. 31% будут увольняться после конфликта с руководителем, а 25% — из-за несбывшихся KPI. Также 15% рассмотрят возможность смены работы из-за отсутствия медицинской страховки или бонусов, сообщает РБК.
Почти половина (47%) россиян поддерживает контакт с прошлым работодателем на случай, если они захотят вернуться к нему снова. 77% готовы вернуться на старую работу, если им повысят зарплату, а 43% — если предложат повышение по должности. 20% вернутся, если им предоставят социальные льготы.
Кроме того, треть россиян готова работать на предыдущем месте, если им будет предоставлена возможность удаленной работы. 25% рассматривают вариант возвращения на старую должность, если сотрудников, вызывающих конфликты, уволят.
66% россиян заявили, что меняют работу только раз в 5-10 лет. Многие стремятся остаться на одном месте, пишет ФедералПресс.