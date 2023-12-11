Омская ИТ-компания поможет решить проблему парковок в Казани

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Омская ИТ-компания Gems Development, которая занимается разработкой информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и систем управления развитием территории на базе собственной платформы GeoMeta, взялась за новый проект в Казани. Заказчику потребовалось оценить распределение автомобилей по территории города и места их скопления. Эта информация позволит городским властям, в частности, планировать размещение парковок и оценивать фактический уровень автомобилизации. Кроме того, система поможет выявить участки, где часто паркуются на газонах.
Для реализации проекта омская компания разработала инструмент на основе машинного зрения, который может распознавать транспортные средства. Для обучения и работы нейросети Gems Development использовала Сompute cloud GPU облачного провайдера CloudMTS. Аренда виртуальной инфраструктуры позволила ИТ-компании сэкономить средства на строительстве собственных серверов и быстрее реализовать проект.
«Мы работаем с большими объемами пространственных данных, поэтому для нас важна доступность системы на уровне 99,5% и техническая поддержка в режиме 24/7», — подчеркнул представитель Gems Development Георгий Пашнин.
Омская ИТ-компания планирует и дальше использовать инфраструктуру провайдера, причем не только в новых проектах, но и для масштабирования своих систем.