Омская ИТ-компания поможет решить проблему парковок в Казани

Омская ИТ-компания Gems Development, которая занимается разработкой информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и систем управления развитием территории на базе собственной платформы GeoMeta, взялась за новый проект в Казани. Заказчику потребовалось оценить распределение автомобилей по территории города и места их скопления. Эта информация позволит городским властям, в частности, планировать размещение парковок и оценивать фактический уровень автомобилизации. Кроме того, система поможет выявить участки, где часто паркуются на газонах.