Международный медицинский карьерный форум «Труд Крут» прошёл на Сахалине

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В течение трёх дней в столице островного региона общались, делились опытом и знакомились с системой работы медучреждений Сахалинской области 350 медицинских студотрядов. Особое внимание было уделено лучшим практикам в сфере здравоохранения на территории области.
Студенты-медики побывали в перинатальном центре Южно-Сахалинска, на станции скорой медицинской помощи, в городской больнице им. Ф. С. Анкудинова, своими глазами увидели, какое большое внимание уделяется развитию этой сферы в регионе.
Также в рамках пространства «Карьерный хаб», которое было специально создано для участников форума, будущие врачи общались с представителями медицинских учреждений, вникали в детали профессионального развития современного медика, а также узнали о том, как устроиться на работу в больницы Сахалинской области и о специфике работы в регионе.
— Я очень впечатлен, — рассказал Александр Галецкий — делегат студенческого медицинского отряда «Панацея» из Республики Беларусь. — Больницы острова так оснащены — я подобного не видел нигде, даже у себя на родине. Столько всего полезного на форуме узнал, понял, что здесь очень круто. Я даже готов был бы сюда приехать работать, если бы не учился по целевой программе в Беларуси.
Также для участников форума, который, отметим, проводится с 2018 года в разных регионах России (в 2022-м его принимала Москва, например), была организована большая культурная программа.
Итогом форума на Сахалине стало подписанное соглашение о сотрудничестве между Правительством Сахалинской области и Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды». В следующем году форум «Труд Крут» пройдёт в Перми.