Исследование: рыба и хлеб снижают риск развития диабета второго типа

Исследование показало, что употребление 16 продуктов с противовоспалительными свойствами может снизить риск развития второго типа диабета на 74% у здоровых людей и на 71% у людей с преддиабетическим состоянием. Кроме того, такой тип питания может быть защитой от диабета для людей, у которых есть генетическая предрасположенность к нему.