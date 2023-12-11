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Исследование: рыба и хлеб снижают риск развития диабета второго типа

11 декабря 2023, 07:10
Исследователи из Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины выяснили, что растительная пища, рыба и хлеб способствуют снижению вероятности развития диабета. По мнению ученых, такое питание имеет противовоспалительный эффект.

В ходе исследования было проанализировано состояние здоровья и пищевые привычки 142271 человека. Из них 16068 человек имели преддиабетическое состояние, а у 126203 уровень сахара в крови был нормальным, пишет ИА RuNews24.ru.

Ученые наблюдали за испытуемыми в течение 8,4 лет и выяснили, что у 3348 человек, у которых ранее уровень сахара в крови был нормальным, появился сахарный диабет. Среди тех, кто имел преддиабетическое состояние, диабет развился у 2496 человек.

Исследование показало, что употребление 16 продуктов с противовоспалительными свойствами может снизить риск развития второго типа диабета на 74% у здоровых людей и на 71% у людей с преддиабетическим состоянием. Кроме того, такой тип питания может быть защитой от диабета для людей, у которых есть генетическая предрасположенность к нему.

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