ФАС ограничивает наценку на куриные яйца в торговых сетях

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Согласно информации от пресс-службы этой организации, установлено ограничение на наценку в размере 5%. Такие торговые сети, как «Верный», «Глобус» и «Азбука вкуса», поддержали предложение антимонопольной службы. При этом последние ограничили наценки до 10%.
На данный момент Федеральная антимонопольная служба проводит расследование с целью выяснить причины резкого роста цен на куриные яйца по всей стране. Они запросили объяснения у производителей и десяти крупнейших сетей магазинов.
Согласно данным Росстата, в ноябре текущего года стоимость куриных яиц выросла на 15,07% по сравнению с предыдущим месяцем.