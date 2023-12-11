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ФАС ограничивает наценку на куриные яйца в торговых сетях

11 декабря 2023, 07:06
Федеральная антимонопольная служба России объявила о введении ограничений на повышение цен на куриные яйца в некоторых сетевых магазинах из-за быстрого роста их стоимости, пишет Pravda.Ru.

Согласно информации от пресс-службы этой организации, установлено ограничение на наценку в размере 5%. Такие торговые сети, как «Верный», «Глобус» и «Азбука вкуса», поддержали предложение антимонопольной службы. При этом последние ограничили наценки до 10%.

На данный момент Федеральная антимонопольная служба проводит расследование с целью выяснить причины резкого роста цен на куриные яйца по всей стране. Они запросили объяснения у производителей и десяти крупнейших сетей магазинов.

Согласно данным Росстата, в ноябре текущего года стоимость куриных яиц выросла на 15,07% по сравнению с предыдущим месяцем.

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