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Published Сегодня, 12:10

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Updated Сегодня, 12:13

Эмират Абу-Даби привлекает активы миллиардеров из разных стран

Эмират Абу-Даби привлекает активы миллиардеров из разных стран

11 декабря 2023, 12:10
Фото: Midjourney
Абу-Даби привлекает миллиардеров благодаря своей свободной экономической зоне, где зарегистрировано уже более пяти тысяч частных компаний, и предлагает гарантии защиты активов, а также возможность получить вид на жительство или гражданство ОАЭ.

Абу-Даби стал новым притягательным местом для богатых людей со всего мира, поскольку другие свободные экономические зоны, такие как Каймановые и Виргинские острова, утратили свою популярность, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным консалтинговой фирмы M/HQ, в настоящее время в Абу-Даби есть более пяти тысяч частных компаний, что намного больше, чем в 2016 году, когда их было всего 46.

Abu-Dhabi Global Market привлекает предпринимателей обещанием защиты активов от иностранных юрисдикций и отсутствием двойного налогообложения.

Большие инвесторы могут легко получить возможность проживания или даже гражданства ОАЭ, что также является привлекательной особенностью этого эмирата.

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