Эмират Абу-Даби привлекает активы миллиардеров из разных стран

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Абу-Даби стал новым притягательным местом для богатых людей со всего мира, поскольку другие свободные экономические зоны, такие как Каймановые и Виргинские острова, утратили свою популярность, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По данным консалтинговой фирмы M/HQ, в настоящее время в Абу-Даби есть более пяти тысяч частных компаний, что намного больше, чем в 2016 году, когда их было всего 46.
Abu-Dhabi Global Market привлекает предпринимателей обещанием защиты активов от иностранных юрисдикций и отсутствием двойного налогообложения.
Большие инвесторы могут легко получить возможность проживания или даже гражданства ОАЭ, что также является привлекательной особенностью этого эмирата.