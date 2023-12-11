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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Эксперты оценили перспективность вложений в золото и биткоин

11 декабря 2023, 07:26
По данным Газета.Ru, инвесторы ожидают, что денежно-кредитная политика мировых центральных банков окажет положительное воздействие на драгоценные металлы, пишет Pravda.Ru.

Они считают, что низкая инфляция может привести к снижению процентных ставок и увеличению ликвидности на рынке золота.

В Китае спрос на ювелирные изделия за первые девять месяцев 2023 года составил почти 500 тонн. Даже американская сеть гипермаркетов Costco вывела на розничный рынок небольшие золотые слитки.

За последние два года золото успешно пережило геополитическое напряжение. В то же время, криптовалюты не продемонстрировали значительных изменений в своей практической ценности. Они до сих пор рассматриваются как объект вложения фиатных денег.

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