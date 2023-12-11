Анатолий Быков получил 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:53
Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону, пишет ФедералПресс.
По заключению суда, Анатолий Быков будет лишен свободы на протяжении 20 лет в колонии строгого режима. Два года назад он получил приговор к 13 годам тюремного заключения за организацию убийства в 1994 году. Также в мае этого года ему было назначено 11 лет лишения свободы за подстрекательство к убийству. Учитывая предыдущие приговоры, срок заключения был продлен до 17 лет.
Наконец, суд вынес приговор Анатолию Быкову за убийство криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году, назначив срок лишения свободы в 12 лет. Согласно решению суда, дочери погибшего будет выплачено компенсация в размере 7 миллионов рублей.