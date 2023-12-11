Анатолий Быков получил 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима

По заключению суда, Анатолий Быков будет лишен свободы на протяжении 20 лет в колонии строгого режима. Два года назад он получил приговор к 13 годам тюремного заключения за организацию убийства в 1994 году. Также в мае этого года ему было назначено 11 лет лишения свободы за подстрекательство к убийству. Учитывая предыдущие приговоры, срок заключения был продлен до 17 лет.