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Анатолий Быков получил 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима

11 декабря 2023, 05:50
В Красноярске Кировский районный суд вынес приговор предпринимателю Анатолию Быкову за убийство, совершенное в 1998 году. Это уже третий приговор в отношении этого предпринимателя.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону, пишет ФедералПресс.

По заключению суда, Анатолий Быков будет лишен свободы на протяжении 20 лет в колонии строгого режима. Два года назад он получил приговор к 13 годам тюремного заключения за организацию убийства в 1994 году. Также в мае этого года ему было назначено 11 лет лишения свободы за подстрекательство к убийству. Учитывая предыдущие приговоры, срок заключения был продлен до 17 лет.

Наконец, суд вынес приговор Анатолию Быкову за убийство криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году, назначив срок лишения свободы в 12 лет. Согласно решению суда, дочери погибшего будет выплачено компенсация в размере 7 миллионов рублей.

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