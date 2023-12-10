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Толпа кемеровчан вышла на мороз за бесплатной «шахтёрской похлёбкой»

Толпа кемеровчан вышла на мороз за бесплатной «шахтёрской похлёбкой»

10 декабря 2023, 09:06
Фото: Midjourney
Популярный шеф-повар Василий Емельяненко приготовил бесплатную «шахтерскую похлебку» в Кемерове, на которую пришла целая толпа кемеровчан, несмотря на мороз.

Множество жителей Кемерова собралось на морозе, чтобы попробовать бесплатное блюдо под названием «шахтерская похлебка». В город приехал известный шеф-повар, блогер и телеведущий Василий Емельяненко, пишет sibdepo.ru.

Он путешествует по разным городам страны и готовит особые блюда для местных жителей. Например, в Красноярске он приготовил 600 порций оливье общим весом 100 кг. А в Кемерове его выбор пал на «шахтерскую похлебку».

С помощью шеф-повара ресторана «Забой» Владимира Брагина, Василий Емельяненко приготовил огромную кастрюлю похлебки прямо на открытой площадке Бульвара Строителей. Несмотря на мороз, многочисленная толпа кемеровчан пришла попробовать это блюдо.

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