Попал на деньги. На омской трассе водитель фуры из Москвы сбил лося

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В Омской области госавтоинспекторы разбираются во всех обстоятельствах смертельного ДТП, жертвой которого стал лось.
«Предварительно установлено, что 7 декабря на трассе Омск — Тара между селами Ингалы и Старокарасук водитель большегрузного автомобиля TAC наехал на препятствие, коим стало животное лось», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Водитель автомобиля житель Москвы в ДТП не пострадал, а вот животное скончалось на месте. По закону причинение смерти лосю в данном случае трактуется как вред охотничьим ресурсам по неосторожности. И такая неосторожность по «прайсу» стоит 80 тысяч рублей.