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Животное погибло на месте ДТП

Попал на деньги. На омской трассе водитель фуры из Москвы сбил лося

10 декабря 2023, 14:10
Фото: 1MI
Животное погибло на месте ДТП

На омской трассе фура сбила лося и водителю придется заплатить 80 тысяч рублей

После такого наезда животное скончалось на месте, а вот водитель большегруза не пострадал.

В Омской области госавтоинспекторы разбираются во всех обстоятельствах смертельного ДТП, жертвой которого стал лось.

«Предварительно установлено, что 7 декабря на трассе Омск — Тара между селами Ингалы и Старокарасук водитель большегрузного автомобиля TAC наехал на препятствие, коим стало животное лось», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Водитель автомобиля житель Москвы в ДТП не пострадал, а вот животное скончалось на месте. По закону причинение смерти лосю в данном случае трактуется как вред охотничьим ресурсам по неосторожности. И такая неосторожность по «прайсу» стоит 80 тысяч рублей.

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