Попал на деньги. На омской трассе водитель фуры из Москвы сбил лося

Водитель автомобиля житель Москвы в ДТП не пострадал, а вот животное скончалось на месте. По закону причинение смерти лосю в данном случае трактуется как вред охотничьим ресурсам по неосторожности. И такая неосторожность по «прайсу» стоит 80 тысяч рублей.