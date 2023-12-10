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Пострадавший госпитализирован

Первые жертвы. Омич после банкета отправился домой без обуви и отморозил ноги

10 декабря 2023, 13:38
Фото: 1MI
Пострадавший госпитализирован

Пьяный омич прогулялся до дома в носках и попал в больницу с обморожением ног

Сейчас мужчина находится в больнице с отморожением, решается вопрос об ампутации.

В Омской области силовики проводят проверку по факту инцидента в городе Тюкалинске, где 32-летний мужчина попал в больницу с серьезным обморожением.

«Установлено, что 5 декабря, около 21:20 в аккурат, когда регион стали накрывать первые морозы, в Тюкалинскую ЦРБ доставили мужчину, у которого диагностировали отморожение обеих стоп 2 и 3 степени», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.

О таком пациенте медики тут же сообщили силовикам. Прибывшие оперативники поговорили с пострадавшим и выяснили, что минувшей ночью после банкета с обильным употреблением алкоголя он возвращался домой в одних носках.

Напомним, что с 6 декабря Омскую область накрыли аномальные морозы, потому таких случаев может быть куда больше.

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