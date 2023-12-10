Первые жертвы. Омич после банкета отправился домой без обуви и отморозил ноги

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В Омской области силовики проводят проверку по факту инцидента в городе Тюкалинске, где 32-летний мужчина попал в больницу с серьезным обморожением.
«Установлено, что 5 декабря, около 21:20 в аккурат, когда регион стали накрывать первые морозы, в Тюкалинскую ЦРБ доставили мужчину, у которого диагностировали отморожение обеих стоп 2 и 3 степени», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.
О таком пациенте медики тут же сообщили силовикам. Прибывшие оперативники поговорили с пострадавшим и выяснили, что минувшей ночью после банкета с обильным употреблением алкоголя он возвращался домой в одних носках.
Напомним, что с 6 декабря Омскую область накрыли аномальные морозы, потому таких случаев может быть куда больше.