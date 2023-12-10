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Published Сегодня, 14:49

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Updated Сегодня, 14:50

Истинную причину смерти установят в морге

Омский пенсионер не пережил пожар в хозяйственных постройках собственного дома

10 декабря 2023, 14:49
Фото: Город55
Истинную причину смерти установят в морге

Омский пенсионер умер из-за инфаркта после пожара во дворе собственного дома

Предварительно, мужчина скончался из-за инфаркта в карете скорой помощи.

В Омской области силовики разбираются во всех нюансах пожара, который, по сути, стал причиной смерти 73-летнего мужчины.

«Поступило сообщение, что 7 декабря коло 12:13 произошло возгорание хозяйственных построек в доме на улице Речной. Предварительная причина возгорания, неисправность печного отопления», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

При самостоятельном тушении пожара пострадал хозяин дома. Мужчину на скорой повезли в одну из городских больниц, но по дороге он умер, предположительно из-за инфаркта.

Сейчас тело умершего находится в морге для определения причины смерти.

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