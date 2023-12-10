Омский пенсионер не пережил пожар в хозяйственных постройках собственного дома

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В Омской области силовики разбираются во всех нюансах пожара, который, по сути, стал причиной смерти 73-летнего мужчины.
«Поступило сообщение, что 7 декабря коло 12:13 произошло возгорание хозяйственных построек в доме на улице Речной. Предварительная причина возгорания, неисправность печного отопления», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
При самостоятельном тушении пожара пострадал хозяин дома. Мужчину на скорой повезли в одну из городских больниц, но по дороге он умер, предположительно из-за инфаркта.
Сейчас тело умершего находится в морге для определения причины смерти.