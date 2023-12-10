Новый этап строительства кампуса «СахалинTech» назначили на 12 декабря

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Глава области провел прямую линию, в ходе которой отвечал на вопросы сахалинцев и курильчан. Один из зрителей трансляции спросил у Валерия Лимаренко, на какой стадии строительство нового кампуса СахГУ. Губернатор напомнил, что подрядчики работают с опережением графика.
«Наш новый кампус — один из немногих, получивших федеральное финансирование. Это был большой конкурс, мы его выиграли и построимся первыми по этой программе. За этим стоит решение президента России Владимира Путина. От лица сахалинцев и курильчан выражаю низкий поклон и благодарность. Строительство научно-образовательного комплекса будет завершено в 2026 году, а студенческого городка — в 2025 году», — поделился Валерий Лимаренко.
Ранее сообщалось: фундамент кампуса «СахалинTech» заложили в островной столице в начале августа 2023 года. В торжественной церемонии закладки капсулы приняли участие первые лица федеральных и региональных органов власти, представители общественности, науки и образования.
Проект кампуса «СахалинTech» предусматривает строительство научно-образовательного комплекса и студенческого городка. В первом кластере появятся учебные аудитории и научно-исследовательские лаборатории, а также R&D-центры, которые будут решать конкретные задачи бизнеса. Совместно с Сахалинским ботаническим садом на площадке создадут оранжерею, которая будет не только научным объектом, но и открытым для всех желающих общественным пространством. В кампусе также оборудуют помещения для публичных мероприятий, выставочные площади, библиотеку, спортивные залы, кафе. Общая площадь комплекса превысит 88 тысяч кв. м.
В студенческом городке одновременно смогут жить до 1500 человек — не только воспитанники СахГУ, но и преподаватели. Работы по бетонированию основания на объекте, который появится на проспекте Победы в Южно-Сахалинске, стартовали в конце октября 2023 года. Строительство ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты», который реализуют по инициативе главы государства Владимира Путина.