Как сэкономить на стоимости каско

Многим известна фраза о том, что ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как страховой полис во время наступления страхового события. Но далеко не все знают, что даже на относительно недорогом полисе можно сэкономить, и полис автокаско — не исключение.