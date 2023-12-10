Единый товарный знак разработают в Сахалинской области на основе опыта Карелии

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Делегация правительства островного региона во главе с министром экономического развития Алексеем Успенским посетила Карелию в рамках деловой поездки. Похожие экономико-географические характеристики двух субъектов РФ позволяют применить в Сахалинской области опыт поддержки производства и продаж местных предпринимателей. В частности, это касается особого знака качества, который станет для сахалинского бизнеса еще одним инструментом продвижения брендов.
«Единый товарный знак для товаров и услуг, создаваемых в Сахалинской области, станет ключевым элементом поддержки бизнеса. Индивидуальные предприниматели и организации, подтвердившие качество своей продукции, соответствующие стандартам сервиса, смогут рассчитывать на поддержку региона. В рамках общего подхода мы объединим туристическую и рыбоперерабатывающую отрасли, сферы производства продуктов питания и сельского хозяйства. Мы приглашаем предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве и продвижении, обращаться к нам», — поделился министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.
Сейчас в правительстве Сахалинской области разрабатывают нормативно-правовую базу и региональный товарный знак, который позднее обсудят и доработают вместе с предпринимательским сообществом. На 2024 год запланированы основные мероприятия и меры поддержки. В их числе обучение руководителей и совместное построение стратегии бренда, компенсация части расходов на сертификацию продукции, участие в региональных и межрегиональных выставках, поиск покупателей в России и за рубежом, содействие в продвижении продукции на электронных площадках и совместные маркетинговые активности.
Поддержка брендов в Сахалинской области ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин. В центре «Мой бизнес» начинающих и опытных предпринимателей проконсультируют и поддержат на всех этапах развития. Подробности можно уточнить на сайте mybusiness65.ru или по номеру 8-800-222-01-23.