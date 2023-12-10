Единый товарный знак разработают в Сахалинской области на основе опыта Карелии

Сейчас в правительстве Сахалинской области разрабатывают нормативно-правовую базу и региональный товарный знак, который позднее обсудят и доработают вместе с предпринимательским сообществом. На 2024 год запланированы основные мероприятия и меры поддержки. В их числе обучение руководителей и совместное построение стратегии бренда, компенсация части расходов на сертификацию продукции, участие в региональных и межрегиональных выставках, поиск покупателей в России и за рубежом, содействие в продвижении продукции на электронных площадках и совместные маркетинговые активности.