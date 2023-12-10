Бюджет Сахалинской области на 2024–2026 годы приняли в первом чтении

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
Основные характеристики регионального бюджета сформировали на базе вероятностного варианта прогноза социально-экономического развития РФ и Сахалинской области. Предполагаемый объем доходов в 2024 году составит 179,8 млрд рублей, в 2025-м — 172,8 млрд рублей, в 2026 году — 163,4 млрд рублей. Расходная часть составит 218,8 млрд рублей, 197,7 млрд рублей и 186,8 млрд рублей соответственно. Основной объем затрат направлен на решение проблем, которые являются приоритетными для населения Сахалинской области: переселение из аварийного жилья, модернизация ЖКХ, благоустройство дворов и общественных пространств.
«Мы предусмотрели финансирование на возведение дополнительных школ. Продолжим строительство пяти поликлиник, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной для граждан. Будет сохранен установленный уровень оплаты труда работников бюджетной сферы, обозначенных в „майских“ указах президента РФ Владимира Путина. Также в бюджете заложены средства на повышение зарплаты бюджетников на 10%. Мы индексируем меры социальной поддержки населения. Кроме того, вводим новые — они помогут сахалинцам и курильчанам улучшить жилищные условия», — рассказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
На социальную сферу в 2024 году планируют выделить 99,7 млрд рублей или около 50% расходов областного бюджета. Примерно такая же пропорция сохранится и далее. За три года регион направит 66 млрд рублей на программу развития: за счет этих средств построят и реконструируют 136 различных объектов. По итогам прошедших общественных обсуждений проекта областного бюджета в документ включили расходы на решение ряда социально значимых задач.
«В соответствии с полученными предложениями планируется в ближайшие три года отремонтировать 18 учреждений здравоохранения, сделать капитальный ремонт 12 детских садов. В Сахалинской области стартует новый проект „Счастливое детство“. За счет средств областного бюджета мы проведем благоустройство территорий 18 детских садов в 2024 году, а до конца 2026 года — еще 40», — пояснила министр финансов Сахалинской области Ольга Лопатина.
В 2024 году продолжат строительство новых и реконструкцию существующих объектов теплоснабжения. Эту работу обеспечат финансированием в полном объеме.
«Положительная динамика отмечается в социально-экономическом блоке, промышленности, сельском хозяйстве, инвестиционной привлекательности островного региона, уверенно растет потребительский спрос и ряд других показателей. Все это говорит о сбалансированности и четко выверенных параметрах бюджета. Гарантия исполнения всех социальных обязательств перед гражданами, включая поддержку семей с детьми, индексацию выплат, пособий, МРОТ, является важнейшей составляющей регионального бюджета», — подчеркнула председатель Сахалинской областной Думы Елена Касьянова.
Принятие проекта бюджета Сахалинской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов во втором чтении запланировано на 14 декабря. Главный финансовый документ островного региона вступит в силу 1 января 2024 года.