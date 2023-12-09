Тепло возвращается. В ТГК-11 сообщили об исправной работе всех котлов ТЭЦ-5

В ТГК-11 рассказали, что работы по восстановлению котлоагрегатов на ТЭЦ-5 подошли к концу, неполадки устранены. Сейчас, по сообщению компании, все котлы работают в штатном режиме, температура теплоносителя скоро будет соответствовать нормам.