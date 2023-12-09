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Тепло возвращается. В ТГК-11 сообщили об исправной работе всех котлов ТЭЦ-5

9 декабря 2023, 04:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

В ТГК-11 рассказали об устранении неполадок на ТЭЦ-5

Сейчас все котлы работают в штатном режиме.

В ТГК-11 рассказали, что работы по восстановлению котлоагрегатов на ТЭЦ-5 подошли к концу, неполадки устранены. Сейчас, по сообщению компании, все котлы работают в штатном режиме, температура теплоносителя скоро будет соответствовать нормам.

Кроме того, специалисты запустили дополнительный мазутный котел и уверили, что в ближайшее время в дома омичей должно вернуться тепло.

«В случаях низкого температурного режима или отключения отопления напоминаем телефоны аварийно-диспетчерских служб: ЕДДС города Омска — 78-78-78; Омский филиал АО „ТГК-11“ (теплоснабжение) — 94-43-61, 94-45-84; „Горячая линия“ АО „ОмскРТС“ (теплоснабжение) — 94-50-17; Департамент энергетики и коммунального комплекса Минэнерго — 357-806», — добавили в пресс-службе компании.
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#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Новости#ТЭЦ#ОАО "ТГК-11"#ТГК-11#Отключение отопления#Анастасия Баянова
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