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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

На ТЭЦ-5 повторно сломался один из котлов

«Работает на 85%». На ТЭЦ-5 повторно сломался один из котлов

9 декабря 2023, 09:44
Фото: 1MI

На ТЭЦ-5 повторно сломался один из котлов

Об этом рассказал Олег Хилько, руководитель «ТГК-11», на оперативном совещании с губернатором.

В докладе о ситуации Хилько сообщил, что сейчас оборудование ТЭЦ работает на 85% от максимального возможного ресурса. Однако ситуация усложнилась повторной поломкой одного из котлов.

«Система на данный момент запущена, в работе 7 котлов, запущен резервный мазутный отопительный котел, к вечеру будет запущен еще один энергетический. Как сообщил Олег Михайлович, всем потребителям будет произведен перерасчет платежей за теплоснабжение со дня сбоя на ТЭЦ-5. Это будет сделано автоматически», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Хоценко также отметил, что управляющие компании должны будут оперативно доводить информацию до жителей, этот процесс будет контролироваться минэнерго.

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#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Новости#ТЭЦ#Анастасия Баянова#Котел
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