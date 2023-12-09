«Работает на 85%». На ТЭЦ-5 повторно сломался один из котлов

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
В докладе о ситуации Хилько сообщил, что сейчас оборудование ТЭЦ работает на 85% от максимального возможного ресурса. Однако ситуация усложнилась повторной поломкой одного из котлов.
«Система на данный момент запущена, в работе 7 котлов, запущен резервный мазутный отопительный котел, к вечеру будет запущен еще один энергетический. Как сообщил Олег Михайлович, всем потребителям будет произведен перерасчет платежей за теплоснабжение со дня сбоя на ТЭЦ-5. Это будет сделано автоматически», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Хоценко также отметил, что управляющие компании должны будут оперативно доводить информацию до жителей, этот процесс будет контролироваться минэнерго.