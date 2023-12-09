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Шнипко попросил омичей набраться терпения и ждать стабилизации ТЭЦ-5

«Прошу набраться терпения». Шнипко ответил на возмущения омичей об отсутствии тепла

9 декабря 2023, 09:25
Фото: 1MI

Шнипко попросил омичей набраться терпения и ждать стабилизации ТЭЦ-5

Министр энергетики рассказал, что котлам требуется время для возвращения к стабильной работе.

Так, сейчас в работу включен 1 водогрейный котел №2, 7 энергетических котлов №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Энергетические котлы №2, 4 и 7 были запущены дополнительно за последние сутки. Шнипко отметает, что после запуска котлов требуется время для прогрева теплоносителя, циркуляции по сетям и внутридомовым системам.

«В среднем, время на выход котла в рабочие параметры составляет до 4 часов и порядка 2-3 часов на увеличение температуры теплоносителя в системе. Видим по вашим обращениям, что еще не во всех домах проведена регулировка внутридомовых систем, соответствующие поручения были даны всем УК и РСО, работы ведутся», — добавил министр энергетики.

Сейчас температура теплоносителя ТЭЦ-5 составляет 105 градусов, а давление достаточное для циркуляции теплоносителя по системам. Чтобы ускорить процесс обогрева жилых домов, был запущен дополнительный водогрейный котел №2, еще один энергетический котел №9 поставлен на заполнение, после на нем будут проведены испытания. Ориентировочное время выхода котла в работу — 20:00 сегодняшнего дня.

«Дорогие жители, система теплоснабжения от ТЭЦ-5 — мощная, ее стабильная работа зависит от многих факторов, требуется время для стабилизации температуры во всех внешних и внутридомовых сетях, делается все возможное, прошу набраться терпения», — написал Шнипко.

Напомним, что ранее сообщалось о полной исправности котлов ТЭЦ-5 и скором возвращении тепла в жилые помещения, однако этого так и не произошло. Омичи начали жаловаться на холод в квартирах в телеграм-канале министра энергетики, в надежде узнать хоть что-то о текущей ситуации.

Омичи массово жалуются на до сих пор отсутствующее отопление в телеграм-канале Шнипко
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#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Новости#ТЭЦ#ОАО "ТГК-11"#ТГК-11#Отключение отопления#Печное отопление#Газовое отопление#Анастасия Баянова
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