«Прошу набраться терпения». Шнипко ответил на возмущения омичей об отсутствии тепла

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Так, сейчас в работу включен 1 водогрейный котел №2, 7 энергетических котлов №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Энергетические котлы №2, 4 и 7 были запущены дополнительно за последние сутки. Шнипко отметает, что после запуска котлов требуется время для прогрева теплоносителя, циркуляции по сетям и внутридомовым системам.
«В среднем, время на выход котла в рабочие параметры составляет до 4 часов и порядка 2-3 часов на увеличение температуры теплоносителя в системе. Видим по вашим обращениям, что еще не во всех домах проведена регулировка внутридомовых систем, соответствующие поручения были даны всем УК и РСО, работы ведутся», — добавил министр энергетики.
Сейчас температура теплоносителя ТЭЦ-5 составляет 105 градусов, а давление достаточное для циркуляции теплоносителя по системам. Чтобы ускорить процесс обогрева жилых домов, был запущен дополнительный водогрейный котел №2, еще один энергетический котел №9 поставлен на заполнение, после на нем будут проведены испытания. Ориентировочное время выхода котла в работу — 20:00 сегодняшнего дня.
«Дорогие жители, система теплоснабжения от ТЭЦ-5 — мощная, ее стабильная работа зависит от многих факторов, требуется время для стабилизации температуры во всех внешних и внутридомовых сетях, делается все возможное, прошу набраться терпения», — написал Шнипко.
Напомним, что ранее сообщалось о полной исправности котлов ТЭЦ-5 и скором возвращении тепла в жилые помещения, однако этого так и не произошло. Омичи начали жаловаться на холод в квартирах в телеграм-канале министра энергетики, в надежде узнать хоть что-то о текущей ситуации.