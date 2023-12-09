«Прошу набраться терпения». Шнипко ответил на возмущения омичей об отсутствии тепла

Сейчас температура теплоносителя ТЭЦ-5 составляет 105 градусов, а давление достаточное для циркуляции теплоносителя по системам. Чтобы ускорить процесс обогрева жилых домов, был запущен дополнительный водогрейный котел №2, еще один энергетический котел №9 поставлен на заполнение, после на нем будут проведены испытания. Ориентировочное время выхода котла в работу — 20:00 сегодняшнего дня.