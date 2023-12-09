Омичи массово пожаловались министру энергетики на до сих пор отсутствующее отопление

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Ранее министр энергетики Владимир Шнипко опубликовал у себя в телеграм-канале новость о том, что на ТЭЦ-5 завершились работы по восстановлению котлоагрегатов. Сообщалось, что все котлы работают в штатном режиме и через несколько часов в квартиры омичей вернется тепло, однако этого так и не произошло.
После публикации в комментариях под записью жители города начали массово жаловаться на прежний холод в жилых помещениях. Ситуация не меняется в положительную сторону, батареи все также не греют, а снижение отопления, в некоторых домах, сравнимо с его полным отсутствием.
«Доброе утро, ул. Волочаевская, 17 у нас все также 16 градусов», — написала омичка Наталья.
«Красный путь, 28а — уже не то, что холодно, а морозно в квартире, батареи еле теплые!» — пожаловалась Айгерим.
«Ул. Олимпийская, 6 приходите в гости, увидите как тепло в уголовных квартирах
Я вас даже спать уложу в угловую комнату! Чтобы вы почувствовали Ваше тепло!» — добавила Екатерина.
Кроме того, омичи рассказали, что на предоставленные телефоны аварийно-диспетчерских служб редко кто-то отвечает. Чаще всего разговор заканчивается гудками, не успев начаться.
«Дозвониться никуда не возможно, ул. Олимпийская 7, 1 подъезд, угловые квартиры, трубы холодные», — написала омичка Ирина.
«Ул. Ермолаева, 7, мерзнут люди угловых квартирах, в помещениях 10 градусов, в управляющей компании диспетчер трубку уже не берет, слесаря говорят ждите до понедельника, а дома находится невозможно, лед на окнах», — рассказала Ольга.
«По телефону 78 -78- 78 сегодня отвечают, что нужных параметров нет», — написал Олег.