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Омичи пожаловались на отсутствие тепла после новости об исправной работе ТЭЦ-5

Омичи массово пожаловались министру энергетики на до сих пор отсутствующее отопление

9 декабря 2023, 08:14
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на отсутствие тепла после новости об исправной работе ТЭЦ-5

После публикации министра об исправной работе котлов на ТЭЦ-5, омичи решили рассказать, как обстоят дела на самом деле.

Ранее министр энергетики Владимир Шнипко опубликовал у себя в телеграм-канале новость о том, что на ТЭЦ-5 завершились работы по восстановлению котлоагрегатов. Сообщалось, что все котлы работают в штатном режиме и через несколько часов в квартиры омичей вернется тепло, однако этого так и не произошло.

После публикации в комментариях под записью жители города начали массово жаловаться на прежний холод в жилых помещениях. Ситуация не меняется в положительную сторону, батареи все также не греют, а снижение отопления, в некоторых домах, сравнимо с его полным отсутствием.

«Доброе утро, ул. Волочаевская, 17 у нас все также 16 градусов», — написала омичка Наталья.
«Красный путь, 28а — уже не то, что холодно, а морозно в квартире, батареи еле теплые!» — пожаловалась Айгерим.
«Ул. Олимпийская, 6 приходите в гости, увидите как тепло в уголовных квартирах
Я вас даже спать уложу в угловую комнату! Чтобы вы почувствовали Ваше тепло!» — добавила Екатерина.
Фото: Скриншот тг-канала Владимира Шнипко

Кроме того, омичи рассказали, что на предоставленные телефоны аварийно-диспетчерских служб редко кто-то отвечает. Чаще всего разговор заканчивается гудками, не успев начаться.

«Дозвониться никуда не возможно, ул. Олимпийская 7, 1 подъезд, угловые квартиры, трубы холодные», — написала омичка Ирина.
«Ул. Ермолаева, 7, мерзнут люди угловых квартирах, в помещениях 10 градусов, в управляющей компании диспетчер трубку уже не берет, слесаря говорят ждите до понедельника, а дома находится невозможно, лед на окнах», — рассказала Ольга.
«По телефону 78 -78- 78 сегодня отвечают, что нужных параметров нет», — написал Олег.
Тепло возвращается. В ТГК-11 сообщили об исправной работе всех котлов ТЭЦ-5
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#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Новости#Отключение отопления#Анастасия Баянова#Холодные батареи#Батареи#Батарея
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