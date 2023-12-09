Омичи массово пожаловались министру энергетики на до сих пор отсутствующее отопление

Ранее министр энергетики Владимир Шнипко опубликовал у себя в телеграм-канале новость о том, что на ТЭЦ-5 завершились работы по восстановлению котлоагрегатов. Сообщалось, что все котлы работают в штатном режиме и через несколько часов в квартиры омичей вернется тепло, однако этого так и не произошло.